La Biblioteca Sarmiento lleva 87 años siendo parte de la ciudad

La biblioteca Sarmiento, lleva 87 años funcionando en la ciudad. Actualmente su espacio físico está en la calle Prudencio bustos 345. Luego de tener sus puertas cerradas a causa de la pandemia, volvió a brindar atención los días jueves de 10:00 a 13:00 horas y los martes de 16:00 a 18:00 horas.

En diálogo con RESUMEN, Alvaro Farías explicó: “debemos agradecerle a la comunidad judía de Alta Gracia, quienes nos prestan la casa donde actualmente está funcionando la biblioteca. Estamos en una etapa de estructuración ya que Nelida Chipoletta, quien fue bibliotecaria durante 30 años, se fue del lugar y es Mechi Enguerre la nueva bibliotecaria”

Además señaló que si bien no está definida la fecha, se realizará una asamblea para poder elegir las nuevas comisiones directivas. “Actualmente no tengo cargo directivo, pero seguramente me postule. La idea es poder democratizar el espacio, renovar, cambiar el aire y agregar el formato digital para que los jóvenes puedan acercarse a los libros”, manifestó Alvaro.

También la biblioteca está trabajando en conjunto con el proyecto “Brota la Tierra”, en la elaboración de una huerta agreoecológica, de la cuál los vecinos pueden formar parte.

Cuando se consultó sobre la situación del predio ubicado en Avenida del Libertador y José Hernandez, Farías mencionó que se decidió alquilar el terreno por seis años a Cristian Nieto, reconocido deportista, quien va a realizar dos canchas de paddle y un bar.

“Se darán clases y torneos, a esto lo vemos como una nueva propuesta turística. Además permite un respiro económico a la biblioteca. Actualmente contamos con la contribución pública de 10 mil. Estamos convencidos que la plata pública debe estar invertida en estas cuestiones, la cultura es fundamental” aclaró el joven.

Por su parte, los miembros de la biblioteca invitan a los vecinos a sumarse como socios ya que consideran que el aporte es necesario para continuar. Las cuotas arrancan en los cien pesos dependiendo de la categoría.