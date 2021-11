La campaña de Juan y Ellas al hombro: El sello Torres en las Legislativas

El resultado de las PASO en Alta Gracia fue uno de los más comentados en la Provincia de Córdoba. De hecho, fue la tercera ciudad grande con los mejores números (lista a lista le ganaron a Luis Juez) y algo similar sucedió con todo el Departamento Santa María. Si bien, lo más común en las elecciones de medio términos es una postura de cautela extrema frente a las municipalizaciones o pleibiscitos de gestión, el Intendente Marcos Torres, acompañado por el Ministro Facundo Torres mostraron un crecimiento de su exposición, con su imagen en la cartelería, en las redes y su voz en los medios.

Pero, eso no alcanza cuando el objetivo no es simplemente el resultado, sino fortalecer lo conquistado, enamorar a los propios y, porque no, abrir las puertas a los “naúfragos” ajenos. En estas semanas, a veces juntos y otras por separado, Marcos y Facundo participaron y organizaron distintas cenas y reuniones para dirigentes, militantes, funcionarios y vecinos.

El discurso es simple: cuidar a Juan, a Ellas y a todo lo logrado gracias a la independencia ideológica de Córdoba, a la marca “gestión” del oficialismo y arengar a las tropas a mostrar aún con más contundencia que la derrota del Kirchnerismo no está en manos de Juntos por el Cambio, sino de la fuerza cordobesa que supo primero incomodar y después preocupar a la lógica de la grieta instalada en el panorama político nacional.

Y, por otro lado, con un PJ ya oficialmente torrista en su conducción partidaria, mostrar otra forma de relacionarse con los propios, más abierta, más cálida y cercana, dejando atrás los tiempos del puñado de referentes de Arzobispos Castellanos incomodando y cerrando la entrada a toda nueva propuesta. Con eventos en las plazas y militancia en las calles, los líderes del Schiarettismo de Alta Gracia muestran estructura, firmeza y por sobre todo ganas como un llamador para vecinos y votantes y un mensaje a la oposición local que no logra salir de sus desuniones, personalismos, tensiones aún con una campaña que arrancó con clara ventaja.

El otro mensaje, casi un trofeo, es para el sector del Saieguismo, derrotado en septiembre y quebrantado hoy, con muchos pases hacia el sector torrista “acá no le cerramos la puerta a nadie que tenga ganas de trabajar y defender a nuestro proyecto”, señalan desde el bunker mientras hacen gala de una conducción única y determinada y recuerdan que otros (por Walter Saieg) se mueven por intereses personales de un lado al otro, tratando de buscar apoyo en Córdoba.

“El liderazgo de Alta Gracia lo definimos acá en Alta Gracia y no en charlas de bares en la Capital”, fue una de las frases más aplaudida en las distintas reuniones. Lo que en toda Córdoba se está verificando como un recambio generacional entre viejas guardias y nuevos (pero ya no tanto) dirigentes, en Alta Gracia y Santa María arrancó ya hace mucho y ya cambió el mapeo político territorial.

Un buen resultado el 14 de noviembre tal vez no cierre el futuro del 2023, pero reafirma el liderazgo territorial frente a los referentes locales de Juntos por el Cambio y entrega el trofeo por la derrota del Kirchnerismo y su disgregación local a Hacemos por Córdoba.