La Coalición Cívica amplia denuncia contra Martín Gill por acumulación de cargos públicos

La fuerza de la ex Diputada Nacional Elisa “Lilita” Carrió amplió hoy su denuncia contra Martín Gill en Villa María al que acusan de acumulación de cargos públicos, denuncia que ya había sido presentada en enero de 2021. El ahora pre candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Córdoba debió abandonar su cargo como Secretario de Obras Públicas de la Nación y de esa forma retornó a ser Intendente de Villa María, cuya licencia debió ser prorrogada en más de una oportunidad desde el año 2019.

“En el marco de nuevos sucesos acontecidos en la causa que mantiene en vilo al pueblo de Villa María, que votó a Gill como intendente en 2019 y no ejerció casi como tal. En cambio, desde ese entonces, pidió cuatro licencias consecutivas violando sistemáticamente el Artículo 91 de la Carta Orgánica (C.O) de Villa María, que detalla que es incompatible el desempeño de funciones en el Gobierno Municipal y Nacional en simultáneo”, agrega la Coalición Cívica en un comunicado. El cargo de intendente es ejercido por el primer concejal oficialista, Pablo Rosso. Nunca se llamó a elecciones, recuerdan los denunciantes. Por todo lo expuesto, en enero de 2021 Coalición Cívica denunció penalmente a Martín Gill, y a Pablo Rosso, y este viernes amplió su denuncia a los concejales que votaron las cuatro licencias del intendente. “Tres cargos para una sola persona, y eso es lo que nuevamente CCARI denuncia”, agregaron ante la nueva postulación.

“Martín Gill es fiel representante del kirchnerismo, es una persona que no respeta las instituciones, acumula cargos y poder por conveniencia, y además le mintió a todos sus vecinos de Villa María, porque el pueblo de Villa María lo votó como Intendente y no ejerció su cargo ni un mes para irse a Buenos Aires como Secretario de Obras Públicas de Nación. ¿Para qué se presentó a las elecciones si no le interesaba ejercer como Intendente?”, declaró Hernández Maqueda, y agregó: “Habría que preguntarle ahora si está seguro de querer ser Diputado, ya veo que lo votan y a las dos semanas se arrepiente y se va a otro cargo”