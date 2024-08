«La comuna de La Bolsa esta mutilando los árboles»

Durante la mañana de este viernes, Alejandra Amuchastegui del Consejo Ambiental de Preservación Cuenca del Río Anisacate, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló de la reciente denuncia contra la comuna de Villa La Bolsa por la «poda» de arboles autóctonos: «No sabemos cuál es el criterio de este accionar ni qué pasó. Ayer vi los árboles en la Ruta 5, y los vecinos no entendemos qué fue lo que pasó. Yo no lo llamaría poda, o sea se pueden hacer podas correctivas. Hace muchos años que formamos parte de este consejo ambiental de preservación Cuenca del Río Anisacate. El Anisacate tiene certificado de defunción, si no cuidamos que se recarguen las cuencas; y ahora hacen esto en La Bolsa. No se entiende».

«Alberto Nieto (jefe comunal) salió a hablar en un medio pago y dijo que salieron a hacer poda en especies exóticas, que es por seguridad. Mienten, se hartan de mentirnos. Yo estoy indignada como lo está toda la gente de la villa, porque esto no se hace», dijo.

Además, aclaró que «Nosotros fuimos a vivir a Villa La Bolsa porque amamos la naturaleza y el medio ambiente, además de que hace muchos años venimos luchando con el tema de las acequias por el agua. ¿Ahora mutilan árboles? ¿Qué pasa? ¿No podemos vivir felices? ¿Cuál es el criterio que utilizaron? No entendemos. Cuando no sabemos algo, pedimos consejos profesionales».

«Matías Olmos es arquitecto, y la señora Laura Lucero es la encargada del área de ambiente. Pero ayer me enteré que ella no tiene nada que ver, y Paola Vanegas (quien al parecer estuvo toda la vida) no corta ni pincha en esa comuna, porque si hubiese sido por ella esto no sucede. Le hicieron hacer un relevamiento (que todavía no lo terminó), y le están hachando los árboles a mansalva. Hemos pedido que por favor paren la poda en Villa La Bolsa, esto es mutilación», expresó Alejandra.

«Es básico de primaria: los árboles nos dan oxígeno y nos sacan el dióxido de carbono que nos hace mal a todos nosotros. Además, retienen el agua en la parte subterránea y dan humedad para que haya lluvias. Entonces, con la época de sequía y la falta de agua que hay ¿qué hacen?. Estoy indignada y muy mal. La verdad que no puedo entender», se sinceró la mujer.

Por su parte, Amuchastegui comentó que «Esto se ha hecho en todos lados de la villa, la gente no lo puede creer. Nos despertamos con una villa mutilada. Están todos los árboles llenos de brotes, es época de floración. Yo hice con mi número de documento, la denuncia a la policía ambiental. Siempre voy a poner el cuerpo. La policía ambiental va a ir a La Bolsa porque esto no se puede tolerar. ¿Por qué hacen eso con los árboles?».

«El señor Alberto Nieto miente porque donde se podó no hay ninguna luminaria. La plaza está toda mutilada. La mayoría de esos árboles no se van a recuperar. Estuve hablando con ingenieros agrónomos, con gente que se dedica a esto, hasta me habló gente de Greenpeace. Vamos a perder un montón de árboles en La Bolsa porque a este señor se le ocurrió. Además, ¿de dónde van a sacar el agua? ¿qué pasa?. Es un denominador común lo que está ocurriendo y no se llama a profesionales. Alberto Nieto no está conduciendo como corresponde. No hay participación de los vecinos, no es una democracia. Esto es un horror», finalizó.