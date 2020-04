El Ministro de Salud Ginés González García confirmó que después del 26 de abril, día en que debería terminar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la medida continuará pero con una apertura en algunas zonas del país menos afectadas por el coronavirus.

“La cuarentena va a seguir, solo que con características distintas”, adelantó el ministro en diálogo con Crónica TV.

Al igual que lo había anunciado el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof este lunes, Ginés González explicó que van a “empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias por nivel epidemiológico”. Y aclaró: “No será igual lo que vaya pasando en cada jurisdicción“.

De esta manera, las regiones en las que el virus no ha penetrado tendrán mayores libertades para realizar sus actividades que las que se han convertido en los focos de la epidemia.

El viernes pasado, en una reunión hermética entre Alberto Fernández y los los jefes de todos los bloques de diputados, el Presidente confirmó de manera confidencial la extensión de la cuarentena, como lo anticipó Marcelo Bonelli en TN. Según trascendió, pensaban hacerlo por dos semanas más pero medida terminarán de definir el plazo el próximo domingo en consulta con un comité de expertos.

Sin embargo, el funcionario remarcó que, de cualquier forma, “el tránsito interjurisdiccional seguirá prohibido”.

Respecto a este escenario, el funcionario se lamentó por las quejas de muchos sectores y consideró que no entienden la importancia de lo que se logró. “Nadie valora lo que no sucede, quizás si hubieran habido mucho más muertes y dolor, como le pasa a muchos países, hoy estaríamos en una situación de mucha tristeza”, señaló.

En relación a la polémica en torno a la medida anunciada por el Gobierno de la Ciudad por medio de la cual los adultos mayores de 70 años deben llamar al 147 si quieren salir, que fue declarada inconstitucional en las últimas horas, el ministro opinó: “Más allá de que no me guste la medida entiendo que es con un espíritu de cuidarlos. No ha sido lo más acertado posible, pero creo que la intención es proteger”.

Este lunes, Kicillof reveló que junto a la Jefatura de Gabinete estaban analizando los pedidos de excepciones diferentes a los decretados por el Gobierno de las distintas jurisdicciones de la Provincia y que iban a armar un mapa en el que se va a detallar a dónde sí se pueden realizar determinadas actividades y a dónde no.