La Cumbre fue testigo de la segunda victoria de Juani Salgado

Pasó la segunda fecha del Campeonato Provincial de Enduro en la localidad de La Cumbre, en donde Juani Salgado a bordo de la Honda-RPMCross-Freytesmotorsport, logró nuevamente poder salir victorioso en la clase Seniors, con más de 150 pilotos en pista que habla de una muy buena convocatoria, además fue muy especial, ya que se trató de una competencia bajo modalidad FIM.

El FIM consistió en dos especiales que a pesar de ser linderos, se diferenciaron mucho entre sí, un Enduro Test 1 muy ágil y extenso, que obligó a los pilotos a poner en práctica calidad de frenaje y aceleración casi constante, teniendo en partes menores bellos bosques y alguna traza de trepadas y descensos. El segundo especial también de Enduro Test 2, más corto en su recorrido pero mucho más rocoso, tanto en su piso como en su ritmo, sacó a relucir la destreza de los pilotos en retomes reducidos, manejo sobre sectores con piedra y hasta un pequeño circuito de motocross incluído en el trayecto. Todo esto fue unido mediante dos enlaces, bastante bien equilibrados en distancia y con pasajes interesantes de enduro.

Juani Salgado gran ganador de la competencia dialogó con RESUMEN sobre cómo fueron sus sensaciones de la competencia. “Estuvo muy buena la carrera por que fue con el sistema FIM, no es el sistema convencional que venimos corriendo habitualmente, es un sistema que se usa a nivel mundial, que es lo más parecido al mundial de rally de autos, es un sistema que me siento muy cómodo, porque es más explosivo, no se basa tanto en el ritmo sino sos especiales un poco más cortos. Tuve el primer puesto en la categoría seniors que vendría a ser la categoría más alta del campeonato”.

A lo que por último agregó. “Me siento muy bien con el circuito de la cumbre ya corrí varias veces las pistas son bastante veloces así que se adapta bastante a mi forma de manejar”. Concluyó

La próxima cita fue anunciada para el 30 de Abril y 1 de Mayo, con sede a confirmar.