La desvalijaron: “Me sacaron en segundos todo lo que tanto me costó”

La joven se había ido de la casa por algunos días para acompañar a un familiar en un momento complejo. El viernes por la noche, cuando salió de trabajar, regresó a la vivienda de B° Paravachasca y se dio con la desagradable sorpresa de que la habían desvalijado.

“Cuando entré y vi que no estaba el el tele, salí corriendo para el fondo donde está la habitación y me di con que no tenía nada y estaba todo tirado, echo un desastre”, contó angustiada la joven en diálogo con RESUMEN.

Según cree, el robo fue entre el miércoles y el jueves y lo que le sorprende es que ” nadie haya visto ni escuchado nada”. “Me desvalijaron y nadie escuchó nada, no entiendo, tuvieron su tiempo. Me llevaron hasta la ropa interior y las sábanas” agregó la damnificada quien vive sola y asegura que cada cosa le costó mucho esfuerzo y trabajo.

“Lo único que hice fue llorar. No se si voy a poder recuperarme. Se que son cosas materiales pero es todo lo que tenía y me sacaron en segundos lo que tanto me costó”.

El domicilio esta ubicado en calle Los Quebrachos, a metros de la virgencita y la denuncia ya fue radicada.

Aquí la amplia lista de lo que le sustrajeron:

batidora

Tostadora

El tele ken brown de 43

El microondas whirpool

Cubiertos, utensillos d cocina, muchos frascos de vidrios de búhos

Perfumes muchoos

Relojes

Ropa

Zapatos

Camperas d jeans cuero tapados

3 Acolchados esos doble faz de corderito uno celeste con blanco

Uno verde con flores

Marron y blanco

Cobertor gris

Sabanas

Toallones toallas

Cortinas

Un amplificador con luces

Un parlante chico

Una bacha

Tarros de pinturas

cosas de electricidad ,

codos y caños de PVC una pala

Griferia de baño

Griferia de cocina

Muuchas cadenas collares anillos pulseras de plata

Pinturas cremas