La espera terminó: “Grey’s Anatomy” vuelve con su esperada temporada número 20

Este martes 16 de julio, Grey’s Anatomy estrenará su vigésima temporada en Sony Channel a las 22 horas. Este hito consolida a la serie creada por Shonda Rhimes como el drama médico más duradero del horario estelar en Estados Unidos. La nueva temporada incluye diez episodios y marca un cambio significativo, ya que es la primera vez que su protagonista histórica, Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, no será un personaje regular.

El episodio de apertura, titulado “We’ve Only Just Begun”, establece el tono para esta nueva fase. En este capítulo, Meredith reevaluará su futuro, mientras los nuevos residentes, entre ellos Simone Griffin (Alexis Floyd), Lucas Adams (Niko Terbo), Mika Yasuda (Midori Francis), Jules Millin (Adelaide Kane) y Daniel “Blue” Kwan (Harry Shum Jr.), enfrentan las consecuencias de sus errores.

Pompeo continuará su vínculo con la serie más allá de la pantalla, manteniéndose como narradora y productora ejecutiva. Además, aparecerá en varios episodios, a pesar de que su personaje ha decidido buscar nuevos horizontes en Boston para trabajar en la investigación del Alzheimer, una causa profesional de gran relevancia para Meredith. La influencia de Meredith en el hospital Grey Sloan Memorial y en la vida de los personajes que dejó atrás se mantendrá viva.

Grey’s Anatomy ha encontrado la manera de mantener su frescura y ritmo a pesar de los numerosos cambios en su elenco principal a lo largo de los años. “La nueva tanda de episodios no es la excepción”, indica una fuente de la producción. “La doctora Miranda Bailey (Chandra Wilson) y el doctor Richard Webber (James Pickens Jr.) también enfrentarán nuevos desafíos y asumirán un papel más destacado como los miembros más veteranos del programa”.

La serie ha conseguido equilibrar de forma efectiva las tramas dramáticas del personal del hospital con la narrativa médica y eventos de proporciones trágicas que sacuden el mundo de estos personajes. Desde su estreno en 2005, Grey’s Anatomy se ha establecido como un pilar de la televisión moderna, manteniendo su relevancia y atractivo para la audiencia.

La salida de Meredith Grey como personaje regular ha generado preocupación entre los fanáticos, pero la serie sigue adelante con nuevas historias que prometen capturar la atención de los espectadores. “Nos sentimos honrados de celebrar este 20 aniversario y esperamos seguir presentando historias que resuenen con nuestra audiencia”, afirmó un portavoz de Sony Channel.

A pesar de que los fanáticos estaban desolados por el alejamiento de la doctora Grey del drama médico, se confirmó que la actriz Ellen Pompeo volverá a la pantalla en la temporada 21, donde participará en al menos siete episodios. La confirmación de su regreso fue divulgada por The Hollywood Reporter, llevando alivio a los seguidores del drama médico de más larga duración en horario estelar. La actriz, quien también es productora ejecutiva del programa, retomará su papel como la narradora principal.

Tras casi dos décadas en el frente de Grey Sloan Memorial, Meredith se despidió temporalmente en el estreno de la temporada 19, cuando su personaje se mudó a Boston con su familia, como se vio en el episodio titulado I’ll Follow the Sun. Más adelante, regresó en el final de temporada titulado Wedding Bell Blues/Happily Ever After. Pero se la verá en la temporada 20 y en siete episodios de la entrega 21.

Además del regreso de Grey’s Anatomy, Sony Channel actualizará su programación con los estrenos de nuevas entregas de The Good Doctor, Fire Country, y Station 19.