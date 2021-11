«Deberían hacer algo con los ciclistas. Andan en la ruta como si nada y tenes que hacer malabares para esquivarlos. No deberían transitar por rutas», «el tránsito es imposible los fines de semana y tener que esquivarlos para no cometer un accidente, peor. Es un peligro»; estos fueron algunas de las opiniones y quejas de conductores que este fin de semana transitaron por Ruta 5, en el tramo hacia Villas ciudad de América.

La discusión no es nueva y en problema tampoco. En más de una oportunidad este medio puso bajo la lupa la presencia de estos deportistas en los diferentes accesos y retornos provinciales y el peligro que eso significaba para quienes lo hacen en moto, autos y utilitarios de gran porte. Sin embargo, desde el viernes un gran número de ciclistas pudo evidenciarse, mezclándose por momentos con la cola de autos por Ruta 5 y volvió a generarse el debate.

«Una colectora paralela», eso es lo que piden. No prohibirle a los ciclistas que circulen en esa zona, pero si que no lo hagan por la ruta. «La extensión de la autovia no acaba con el problema de los ciclistas en la ruta», opinaron otros; en referencia a la importante obra de continuidad de autovia desde la Rotonda A G hasta Villas Ciudad de América.

El conocido «camino de LOS lecheros» es otro de los puntos neurálgicos de cada fin de semana y la opción para el tránsito pesado. Sin embargo, la zona aún está poco iluminada y con las bicis circulando, la situación se vuelve por momentos caótica. ¿Cuál es la verdadera solución?.