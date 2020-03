La “fachada” del Casino: Una lavada de cara y todo sigue igual

Entre las medidas anunciadas en el presupuesto 2019, el Intendente Facundo Torres había adelantado que en esos días comenzarían las obras de restauración de la fachada del viejo casino.

Sin embargo, en cuanto al interior del mismo, Torres había anunciado que el ingreso no será posible ya que solo el exterior sería reparado.

No obstante, antes contaba con una valla que impedía el ingreso del público. Ésta fue retirada, dejando a la vista el lamentable estado del edificio, tapado con matorrales de más de un metro de alto y basura. Al quitar la valla de chapa, quedó una especie de portón, que fue violado y ahora cualquiera puede meterse en las inmediaciones del Casino Viejo. ¿El resultado? más basura que dejan esos “visitantes”: botellas vacías, cajas de vino, y restos de comida. Cabe destacar que en los últimos años se han hecho obras de mejoras en el parque; entre todas se destaca el Parque de los Niños, que día a día convoca a familias de toda la ciudad. Junto con eso, el Intendente Marcos Torres aseguró que se seguirá con iluminación y baños para todos los visitantes en su anuncio del 1° de marzo.

Un poco de historia…

La historia del Sierras Hotel es atravesada por momentos de esplendor y decadencia en más de 100 años. Inaugurado el 1 de diciembre 1908, la obra del arquitecto inglés Guillermo Nieri se convirtió en uno de los primeros hoteles – casinos del país, siendo así uno de los principales destinos turísticos que albergó visitantes ilustres.

Eran verdaderamente maravillosos sus grandes salones de fiestas y comedores; contaba además con cancha de golf, tenis, criquet e hipódromo.

En 1997 comenzaron sucesivas ventas de acciones de la empresa que culminaron en un importante abandono del edificio.

A principios de 1982, inmerso en una profunda crisis, un grupo de accionistas se propuso a intentar devolverle sus épocas de gloria. Así se realizaron distintos proyectos de concesión que culminaron en fracaso.

Hacia 1994 el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad lo declaró Monumento Histórico Municipal. No obstante, aquel título otorgado no sirvió de mucho ya que no recibió los cuidados necesarios y finalmente fue desmantelado.

Afortunadamente en el año 2003, el flamante hotel que hasta el momento estaba en manos de la Lotería de Córdoba debido a deudas impositivas, fue adquirido por el grupo Roggio.

Gracias a esto en el año 2005, junto a un pedido especial del ex gobernador fallecido José de la Sota, se inició con su restauración que culmino en el año 2006 devolviéndole todo su esplendor.

Actualmente se encuentra en funcionamiento y se ha convertido en el casino de la ciudad.

Recordemos que en el año 2012, La Municipalidad de Alta Gracia, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y la Provincia de Córdoba firmaron un convenio para realizar un concurso sobre anteproyectos para recuperar el ex casino del Sierras Hotel en Alta Gracia. La idea principal era convertirlo en un centro de convenciones pero este emprendimiento finalmente no pudo llevarse a cabo.

Es destacable mencionar que las obras realizadas en los últimos años transformaron al famoso hotel, y especialmente su parque, en un centro de concentración urbano donde las personas realizan diferentes actividades recreativas.

¿Algún día alguien se hará cargo de ese hermoso edificio, que es Patrimonio de toda la ciudad?