La FIFA realizará este viernes el sorteo del Mundial Sub-20 y hay gran expectativa en Argentina

La FIFA hará este viernes el sorteo de los grupos del Mundial Sub-20 de la Argentina, que se convirtió en sede tras la baja de Indonesia, en el torneo que se jugará desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio.

La ceremonia para definir la conformación de la fase de grupos comenzará a las 10:45 horas, con transmisión del canal de streaming FIFA+ y DirecTV Sports y será en Zúrich, Suiza.

El seleccionado nacional será cabeza de serie e integrará el bombo 1 junto con Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.

En la fase de grupos, como sucede en el Mundial de mayores, no podrán enfrentarse equipos de la misma Confederación, por lo que en el bombo 2 (Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia) podría darse el cruce sólo con tres rivales.

Además, en el bombo 3 (Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiyi) la suerte estará del lado del conjunto de Javier Mascherano si logra evitar a Nigeria y Japón.

Finalmente, el bombo 4 será integrado, en principio, por los rivales de menor nivel: Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez.

Los 24 representativos nacionales se dividirán en seis grupos de cuatro, de los cuales 16 pasarán a la fase eliminatoria.

Argentina y los Mundiales Sub 20

El Mundial contará con 24 participantes y Argentina, que no se clasificó deportivamente, será uno de los candidatos, según la historia de la edición Sub 20, en la que se quedó con seis títulos y tuvo su esplendor entre la última década del siglo pasado y la primera del nuevo milenio.

Es que Argentina conquistó su primera edición en Japón 1979, de la mano de un joven Diego Armando Maradona y los goles de Ramón Díaz, y luego esperó hasta Qatar 1995 con el ciclo de José Néstor Pekerman en el banco de suplentes.

Desde ese momento, el elenco nacional se convirtió en una potencia de la categoría, ya que continuó con el bicampeonato mundial de Malasia 1997, uno de los mejores equipos con Juan Román Riquelme y Pablo Aimar, entre otros, y luego de un mal torneo en Nigeria 1999 se sobrepuso en el 2001 cuando fue sede.

En ese campeonato, Argentina arrasó con Leandro ‘Pipi’ Romagnoli como líder futbolístico y Javier Saviola como goleador.

Poco tiempo transcurrió para sumar dos nuevas estrellas, una de ellas con Lionel Messi, recordado en el Mundial de Holanda 2005 por iniciar el camino con una derrota ante Estados Unidos por 1-0 mientras el astro vio el partido desde el banco de suplentes.

Eso le habría valido un reto al entrenador Francisco Ferraro, que asumió luego de que Pekerman salte a la mayor, por parte del fallecido Julio Humberto Grondona y desde ahí Messi fue titular y figura del torneo, terminando como el MVP, goleador y campeón, con dos tantos en la final ante Nigeria.

Apenas dos años después, con la camada de Sergio ‘Kun’ Agüero y varios futbolistas de Racing como Sergio ‘Chiquito’ Romero, Gabriel Mercado y Maximiliano Morález, y Ángel Di María, se repitió una vuelta olímpica en Canadá y desde ahí nunca se estuvo cerca de una estrella más, por lo que ahora, a pesar del presente deportivo en el Sudamericano, la oportunidad está cerca siendo locales.

Fuente: Telam