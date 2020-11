Escándalo: la Fuerza Antinarco allanó la casa de un referente del Frente Cívico de la ciudad

Este lunes personal de la Fuerza Policial Antinarcóticos de la Provincia obstaculizó el tránsito de calle Concejal Alonso, a raíz del allanamiento que realizaban en una vivienda del sector.

Esto, en relación al operativo ocurrido el fin de semana, el cual inició la Policía Caminera en la posta ubicada en la Autovia a la altura de Villa del Prado y culminó con la intervención del personal antinarco con el secuestro de más de 40 pastillas de extasis y la detención del conductor.

El domicilio allanado este mediodía sería nada más y nada menos que el de un conocido referente del Frente Cívico de la ciudad, lo que causó un revuelo importante en las últimas horas y quien,, cabe destacar, se encuentra detenido.

Al momento y por lo incipiente de la pesquisa, se desconoce acerca de las conclusiones de la misma y si es que hubo secuestros o no en dicha vivienda. No obstante, la tenencia de esa cantidad de estupefacientes ya secuestrada, no deja de ser polémica y preocupante al no descartarse que haya sido con fines comerciales.