La interna PJ mas viva que nunca: cambios de cerradura ¿y de referentes?

Volvieron a flotar las internas en el PJ y esta tarde en la sede se vivieron momentos de tensión.

Daniela Ferrari, quien junto a Walter Saieg oficia como autoridad del Circuito Alta Gracia, manifestó su malestar ante RESUMEN, tras arribar a la sede de Arzobispo Castellanos y encontrarse con la sorpresa de que su sector no podía ingresar.

“Realmente es increíble lo que hacen. Cambiaron la cerradura del Partido y no nos dejan entrar, yo como autoridad pedí que me dejaran ingresar y me lo negaron. Una vez más como en aquel 2019 el sector de Fecundo Torres se maneja de manera atropellante en un espacio que es de todos. Un espacio que es presidido por Walter Saieg y por mi que lo secundo. Más aún en un momento como este, que se haga semejante circo es una vergüenza”, dijo la también delegada de PAMI Alta Gracia y advirtió: “lo estamos pidiendo por las buenas”.

Minutos más tarde, Diego Barrientos, consejero del Partido, aseguró a RESUMEN que “las cosas no son tan asi” y que a lo largo de estos años “hubo muchos cambios de cerradura y de ambos lados”.

“El partido siempre ha estado abierto y el Circuito Alta Gracia está trabajando para Hacemos por Córdoba que tiene a sus candidatas y son Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. Hoy en día no hay un acta que diga quien es el Presidente del Partido y por eso vamos a llamar a asamblea a los 25 consejeros a fines de designar las nuevas autoridades partidarias, seguro será en esta semana o la otra más tardar”, explicó en referencia a los dichos del Legislador Provincial Walter Saieg, en donde reconoció apoyar a los candidatos del kirchnerismo en Córdoba.

Los antecedentes del 2019

Para las elecciones de mayo, cuando se trabajaba para la reelección del Gobernador Juan Schiaretti, fue la casa de todos los peronistas, con Facundo Torres y Walter Saieg en las boletas provinciales. Un hecho efímero que, como en el cuento de la Cenicienta, se esfumó en la noche del triunfo, con empujones, peleas y un escándalo que opacó los festejos.

Para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) de julio, el sector de Walter Saieg, ya había comenzado su campaña para el ahora Presidente de la Nación, Alberto Fernández; un campaña que, en aquel momento, no era incompatible con el corte de boleta de Juan Schiaretti; ya que se trabajó relativamente juntos o, por lo menos, lavando la ropa sucia puertas adentro del recinto. Proceso que continuó hasta octubre de ese año, cuando Walter Saieg alquiló y armó su propio bunker, y en el PJ local se dedicaron a la campaña por la lista que integraba, como diputado, Facundo Torres.

De hecho, la noche que Fernández se convirtió en primer mandatario, festejaban allí los torristas, juntos con el flamante Intendente, el éxito del corte de boleta para los diputados de Juan. Lista encabezada, como dijimos anteriormente, por Facundo Torres y Carolina Basualdo.

Pocas cuadras más allá, festejaban los saieguistas por la misión cumplida a nivel nacional, aunque pocas horas después, el búnker de Fernández fue desmantelado, y otra vez empezó la puja por quienes serían dueños de las llaves del PJ; contienda que se vio interrumpida por el corte de luz, consecuencia de la falta de pago, hace exactamente un año atrás, sumado a otro escándalo por una sede mal aprovechada, rehén de la interna.

Luego, nos atravesó la pandemia y las puertas siguieron cerradas; la elección de autoridades se postergó y nada más sucedió.

A comienzos de este 2021, y con la vuelta de Walter Saieg, sus seguidores empezaron a cortar los yuyos del patio como señal de “adueñamiento del partido”.

Sin embargo, el Legislador Departamental había sido designado hace 6 años atrás en un marco de unidad del peronismo cordobés cuando toda posibilidad de acuerdo con el Kirchnerismo parecía más que lejana, Sobre todo desde el saieguismo.

Y desde allí nunca se pudo dar curso a una nueva asamblea y regularizar la situación.