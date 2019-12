La lengua de señas estará presente en todos los actos públicos municipales

Desde ayer, en el marco de la entrega de premios “Campeones de la Estancia”, Alta Gracia se suma a los municipios que ya han incorporado intérpretes de lengua de señas en sus actos públicos.

“A partir de ahora como se viene trabajando desde la inclusión, en todas las actividades de gobierno institucionales se incluirá el lenguaje de señas“, confirmó el Intendente Marcos Torres a RESUMEN.

Marcela Lorena Villarreal fue la encargada de poner en signos, los discursos de los oradores del acto. La mujer que es profesora de Fundación Kamay y además del Instituto Crecer, dialogó con RESUMEN sobre cómo surgió esta iniciativa.

“Fue Federico Saieg de deporte adaptado quien ya viene trabajando en accesibilidad, quien nos propuso ami y a otra chica que también es intérprete, la posibilidad de hacerlo en los actos públicos. El que ya nos conoce nos preguntó que nos parecía tomar ese desafío y rápidamente de dijimos que sí. Después la gente de protocolo del Municipio nos llamó y bueno pudimos asistir a este acto“, expresó Villarreal.

El objetivo

“La idea es abrir el espacio, que permanezca la figura de interprete, esa es la idea. Que sean ocupados por cualquier profe pero que se de en actos oficiales es muy importante para que se cubra la necesidad de accesibilidad en la comunicación de las personas sordas“, fundamentó la profesora quien aseguró que si bien traducir en lengua de señas forma parte de su vida cotidiana, esta fue la primera vez que lo hace en actos públicos. “No es solo en estos actos es donde debe estar esta presencia, sino también en los medios de comunicación. En el canal de televisión por ejemplo, es muy importante. Siempre escucho a los chicos y me dicen que es muy necesario poder ver informativos locales que puedan estar interpretados por lenguas de señas“.

Un pionero en la iglesia

Recordemos que el actual Cura Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, Marcos Cabrera, fue el primer sacerdote que incluyó la lengua de señas en sus misas. Y, por ello, es llamado “el Sacerdote de Todos”.

“Hace muchos años que, siendo adolescente, participé en una Misa en la que una niña sorda recibía su Primera Comunión. Durante la celebración, me preguntaba a mí mismo cómo habría sido su preparación, y me conmovió darme cuenta de que ella no podía entender lo que se decía durante la Misa. En ese momento vinieron a mi corazón, entonces, las palabras que Jesús pronuncia al final del Evangelio de Mateo: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”. Entendí que las personas sordas eran parte de ese “todos”, y que la mayoría de las veces quedaban excluidos del anuncio del Evangelio”, explicó tiempo atrás Cabrera a RESUMEN sobre la razón que lo llevo a querer aprender la Lengua de Señas; la cual forma parte de sus misas para la comunidad sordomuda desde hace 11 años.

Un Consejo con mirada hacia la inclusión

Por otra parte, y es preciso destacarlo también, el Consejo de Discapacidad del Municipio ya trabaja en la posible incorporación del sistema braile en los museos, como así también la colocación y/u adaptación de semáforos con guía auditiva.

Por ultimo, la edición XXXIII de Colectividades será la primera con intérprete de Lengua de Señas.