Vivir «colgado» como única alternativa: el drama de vecinos de calle Zabala Ortiz

Como Jesica, por ejemplo, familias enteras se vieron afectadas por el abrupto corte de energía eléctrica que personal de Epec realizó esta mañana en calle Zabala Ortiz e inmediaciones. Si bien el hecho no sería para nada peculiar si se tiene en cuenta que se trata de conexiones clandestinas- por lo tanto penadas por la Ley- de todos modos el caso desnuda una problemática de antaño de ese sector de Barrio Parque del Virrey: viven colgados de los ganchos porque «no los dejan legalizarse».

Al menos, es eso lo que aseguran los hoy afectados por la medida de la empresa provincial, la cual no hizo otra cosa más que aplicar el poder que les compete en un caso de ilegalidad.

Sin embargo, los vecinos aseguran que siempre hab tenido la voluntad de «legalizarse» pero que la Empresa nunca les dio esa posibilidad.

«Yo hace doce años que estoy viviendo ahí y hace mucho tiempo que tengo el pilar con el caño para la conexión. Hice el trámite de la luz social y cuando fui a Epec me dijeron que no podían poner la luz hasta que no arreglaran la calle que pasa por frente de mi casa. Esto hace doce años, volví a insistir y siempre tuve la misma respuesta y bueno ahora que haciendo cordón cuneta, reclamé y nada. Acá somos muchos los vecinos que pasamos por lo mismo y estamos dispuestos a pagar la luz», contó Karina, madre de Jessica quien también vive en la misma cuadra y es insulinodependiente.