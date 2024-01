La música brasileña llega para desplegar su fiesta en Alta Gracia

¿Alguna vez escuchaste hablar de la Bossa-nova? Si nunca lo has escuchado, este es un género que nace en Brasil a finales de la década del ́ 50, a partir de la fusión del Samba brasilero con el jazz que provenía de Estados Unidos. João Gilberto empieza a experimentar con un ritmo nuevo en la guitarra y su particular forma suave de cantar. A esto se suman las armonías y melodías más disonantes provenientes del jazz, que llegaban al país. Las primeras composiciones tomaron el estilo de João Gilberto de tocar y cantar, las letras del poeta Vinicius de Moraes y la música de Tom Jobim.

Y nuevamente, esta música llega a la ciudad de Alta Gracia. El evento será el domingo 28 de enero en Villa Roma (Achával Rodríguez 374), a las 19 horas, donde se va a estar haciendo una merienda musical, donde la música brasileña será la protagonista. En cuanto a la entrada, hay que pagar una tarjeta de $3500, que incluye la merienda y el show.

Carla Pesci, una de las artistas que llevará adelante el espectáculo, dialogó con RESUMEN y tras contar su historia en el este mundo artístico y cómo inició su dúo con Francisco Alfaro (con quien se presentará en la ciudad), adelantó lo que será su show en Villa Roma: “Podría decir que inicié en el mundo de la música desde muy pequeña, participando en el coro del colegio. Luego mi abuela Beba me llevó a clases de piano cuando tenía unos 10 u 11 años y estuve dos años allí con el profe Berti, que era también quien dirigía el coro del colegio. Ya siendo un poco más grande empecé a tomar clases de canto, porque descubrí que lo que más disfrutaba era cantar. Pasé por distintos profesores y retomé la actividad coral. Estuve en el coro Vox Populi y Vox Femina con Gustavo Varillas y luego en la Camerata Vocal Córdoba con Rodrigo Varillas. Y en el 2018 decidí hacer la carrera de vocalista en La Colmena”.

“Cuando nos conocimos con Fran Alfaro quisimos hacer un dúo y pensando qué género podríamos hacer, él me comenta que anteriormente había tenido un grupo en el que hacían bossa-nova y qué le gustaría volver a dicho género. A mi la verdad, más allá de que me gustan muchos estilos de música, me encanta el bossa-nova porque sus melodías y armonías son muy ricas por las escalas y las notas que utilizan, siento que te hacen entrar en climas o atmósferas muy bellas”, dijo.

“Nos conocimos con Fran porque yo estaba filmando unos videos de La Kumbata, otra de las bandas en las que él toca y a partir de allí, luego de charlar un poco, decidimos hacer algo juntos como contaba anteriormente. Una vez que decidimos el género (Esto fue en Enero de 2022), empezamos a pensar en qué canciones hacer. Así él me pasó algunas canciones que ya sabía y yo le pasé otras. Nos juntamos e hicimos un primer ensayo con unas 8 canciones aproximadamente y ¡fue un éxito!. Al poco tiempo mi prima Vero Castillo me comenta que estaba organizando una feria y que ellos iban a tocar con su dúo Música de dos locos, así que nos invitan a participar. Creíamos que iba a ser nuestra primera fecha, pero hablando con Miguel Leguiza nos invita a tocar algunos temas en una presentación que él iba a hacer con Jazz in the house en La Aguada, Icho Cruz. Así que esa fue la primera presentación del dúo, el 6 de febrero de 2022”, comentó la artista.

En cuanto al espectáculo de este fin de semana, Pesci mencionó que “A nosotros siempre nos gusta contar un poco de la música que hacemos, anécdotas sobre los compositores o la historia de las canciones. Así que más allá de interpretar la música, les estaremos hablando un poco de eso, introduciéndolos en el mundo del bossa nova y la música de Brasil. Por lo que van a escuchar canciones clásicas del género bossa-nova, y otras canciones de la Música Popular Brasileña, de artistas como Tribalistas, María Rita, Caetano Veloso y Djavan”.

“Es la primera vez que vamos a Villa Roma así que siempre nos pone muy felices descubrir nuevos lugares y compartir esta música con nuevos espectadores. Ya hemos estado otras veces en Alta Gracia, en el Museo Manuel de Falla y la gente nos recibe muy bien, notamos que disfrutan mucho de esta música así que tenemos buenas expectativas”, expresó.

“No se lo pierdan, ya que van a pasar una hermosa tarde de verano, disfrutando una rica merienda que preparará Rosaura y las canciones de bossa nova y música brasilera que creo que son especiales para momentos así y no se encuentran en todos lados. Creo que es una muy buena propuesta para cerrar el fin de semana y a un precio muy accesible”, finalizó.