La música de Coldplay te lleva a un viaje único en Alta Gracia

Seguramente ya escuchaste el nombre de Coldplay. Con 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Coldplay es la banda más exitosa del siglo XXI y uno de los actos musicales más vendidos de todos los tiempos. Es el sexto grupo más premiado de la historia. Otros logros notables incluyen la sexta gira más taquillera de todos los tiempos, tres de los 50 álbumes más vendidos en el Reino Unido, la mayor cantidad de discos número uno en el país sin perder nunca la cima.

La mayoría de las nominaciones y victorias para una banda en la historia de los Brit Awards y convertirse en el primer grupo británico en debutar en el número uno en el Billboard Hot 100. También se considera una de las bandas más influyentes del siglo XXI, y se los describe como el estándar. para la escena alternativa actual.

El Salón de la Fama del Rock and Roll incluyó A Rush of Blood to the Head en su lista de «200 Álbumes Definitivos» y el sencillo «Yellow» forma parte de su exhibición «Songs That Shaped Rock and Roll» por ser uno de los más exitosos y grabaciones importantes en la industria. A pesar de su popularidad e impacto, Coldplay se ha ganado la reputación de ser íconos musicales polarizantes. Por ello, su música trasciende fronteras y de esta forma, llega a la ciudad de Alta Gracia.

De la mano de Lucas Heredia, el espectáculo “Universe (In Bows)” será en nuestra ciudad el viernes 16 de febrero a las 21:30 horas, en el Cine Teatro Monumental Sierras. Durante una hora y 30 minutos, la gente podrá disfrutar de “Más que un concierto, un viaje sonoro a través del cual vas a disfrutar los temas de la banda londinense como nunca antes. Con la voz de Lucas Heredia, y un dream team conformado por Closed I (DJ), Juan Pablo Fabre (Violín I), Ceci Jiménez (Violín II), Lucas Maldonado (Viola) , Tomás Palomeque”, describe oficialmente el show.

En cuanto a las entradas, las mismas se pueden conseguir a través de las redes sociales de Lucas Heredia, cuyo link aparece en su descripción. Los tickets tienen un costo desde los $10.000, más el costo por servicio.