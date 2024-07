La música traspasa generaciones: María Becerra y Gloria Trevi lanzaron una canción juntas

María Becerra es una cantante argentina de 24 años, que a pesar de su corta edad y su carrera musical de cinco años, es una de las artistas del género urbano más exitosa, que tiene influencia de cantantes de otros géneros y de generaciones pasadas, y que dejaron una marca en la industria musical.

Durante su carrera, María Becerra colaboró con Ivy Queen, Michael Bublé y Jason Derulo, Rafaga, Enrique Iglesias, Los Ángeles Azules y Pablo Alborán para interiorizarse en otros géneros e idiomas, y para unir a las nuevas generaciones con las anteriores.

En esta oportunidad, Becerra se unió a una de las grandes referentes femeninas de la música de México y Latinoamérica, Gloria Trevi, cantante, actriz y productora de 56 años, mundialmente conocida por su canción “Todos me miran”, a la cual Billboard la colocó en su listado de Las 50 mejores canciones latinas de la Historia y que además, es un himno para la comunidad LGBTIQ+.

En este caso, María Becerra y Gloria Trevi se unieron en un cruce generacional y el jueves 18 de julio a las 21.00 lanzaron “Borracha”. “Voy a tomar, tomar, tomar”, cantaron ambas al unísono. Los colores llamativos y el estilo vintage predominan en el videoclip de una canción urbana y con empoderamiento femenino.

Cabe recalcar que el sonido de México también estuvo presente en la canción, y Gloria Trevi lo demostró en el adelanto: “Estás borracho, me llamas solamente si estás borracho, me llamas porque no eres tan macho. Lo sé porque siempre te pones tan…”.

“Gracias por sumarte, es un honor para mí compartir este temón con semejante artista. Sos una referente en tu país y en todo el mundo”, escribió María para la mexicana.

En una entrevista, María Becerra habló sobre “Sexo a la moda”, una canción en colaboración con un artista emblema del género urbano, y explicó: “No falta mucho para que salga, ya está el videoclip hace un mes. Es con un artista que admiro mucho y es una de las leyendas. Estoy contenta porque es un temón”. Además, confirmó que “Slow it down” saldrá más adelante.