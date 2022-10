“La obra es una ironía cruel al sistema educativo, la gente se siente muy identificada”

El próximo jueves 10 de noviembre, el Cine Monumental Sierras será el espacio donde se presentará la obra “Cuerpo Dosente”, escrita y actuada por el grupo “las mujeres”. Amalia Freytes y Laura Obolevich, miembros del cuerpo teatral y docentes de profesión, visitaron los estudios de la 88.9, donde dialogaron con el equipo de Todo Pasa sobre la obra. “La motivación de este espectáculo nació en el año 1999, cuando comienza la materia teatro. Fue medio fuerte para las actrices entrar en algo pedagógico. Esto es una ironía cruel al sistema educativo. El estilo es el grotesco cordobés”, relató Amalia. Por su parte, Laura agregó que no es una crítica no sólo al sistema educativo. “¿Quién no pasó por la escuela? Todos nos acordamos de la seño de jardín, y lo que nos enseñó. Eso nos pega a todos”, expresó. Esta producción tiene 18 años de éxito en cartelera y además cuenta con una versión escrita, ya que una editorial cordobesa se fascinó con esta obra y editó un libro. Hoy en la actualidad hay 17 provincias que han realizado esta producción.

La obra consta de cinco actos, donde se relata el recorrido de las personas durante toda la época educativa, desde el jardín hasta salir del secundario. Dentro de los personajes, hay representantes de las áreas de educación, incluyendo al portero y la cocinera. “Tiene su parte humorística y la parte del cuerpo docente, que es el cuerpo de la mujer, que hace un análisis muy interesante del enfoque que se le da a la mujer. Hay un trabajo crítico y previo, que hace que sea muy buena. La gente se siente muy identificada, como alumnos, como padres, como docentes. Tiene miradas de todo lo que sucede”, explicó Laura. La obra se presentará el día jueves 10 de noviembre a las 21 hs, con un valor de $1000 la entrada anticipada, y $1500 en puerta.