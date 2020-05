La odisea de un altagraciense “encuarentenado” en Cura Brochero

Una verdadera odisea fue el retorno de Rodolfo Torriglia a Alta Gracia. El periodista, titular del medio Sin Limites, estuvo varado en la localidad de Cura Brochero lugar donde su trabajo lo encontró en el marco de la Cabalgata Brocheriana y desde allí inició un sin fin de gestiones para finalmente poder regresar. En diálogo con la 88.9, contó la experiencia.

“El 16 de marzo terminando de cubrir los festivales, me habian prestado un equipo de una radio colega de Cura Brochero y fui a devolverla. La casualidad que justo coincidía con la cabalgata brocheriana y que se iba a inaugurar el parque temático de Cura Brochero, por eso decidi quedarme para cubrirla”, inició el comunicador.

Ese, fue el contexto en el cuál dejaron de funcionar los colectivos interurbanos, por lo que Torriglia ya no pudo volver. “Yo estaba en el estudio de la radio del oeste. Me mantuve trabajando como técnico desde el momento en que quedé varado allí, fueron pasando los dias y luego me enteré sino que había muchas personas con casos similares al mio; entonces formamos un programa que se llamaba “encuarentenados” , que surgió con la television de allí”, contó el vecino.

A través del COE, Rodolfo intentó emprender su regreso. Enviando notas contando su situación, pero la respuesta no fue inmediata por lo que tomó una decisión: “el viernes pasado decidí publicar en las redes sociales, que me había ido caminando con la idea de volverme ya que no me daban solución. Pasé el primer control de la Policía, más adelante, antes de subir las Altas Cumbres, había otro control pero desistí y terminé volviendo. Le expliqué a los policías la situacion y me llevaron de vuelta a Brochero”.

Finalmente, Rodolfo pudo regresar a Alta Gracia gracias a gestiones del Concejal Manu Ortiz. “Hubo algunos inconvenientes en la zona de Copina pero finalmente me fueron a buscar. Gracias a Dios ya estoy en casa”, concluyó.