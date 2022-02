“La oposición no está en las malas ayudando, ni en las buenas apoyando”

Esta mañana el edil oficialista Manuel Ortiz visitó “Todo Pasa” de la FM 88.9 y realizó fuertes declaraciones acerca de los últimos comentarios de algunos integrantes del bloque Alta Gracia Crece (UCR-PRO) con respecto a la Pileta Municipal recientemente inaugurada, la agenda política y de gestión de las últimas semanas.

“La crítica es constante, y la verdad que el vecino está cansado de las mezquindades políticas. Tal vez ellos creen que de esta manera tienen rédito político, que la forma es oponerse absolutamente a todo pero hay ocasiones, como en el caso de la Pileta, que roza ya lo cómico y lo ridículo porque son cuestiones en las que ellos estaban a favor y cuando nosotros las llevamos adelante automáticamente se ponen en contra”. A lo que se refiere Ortiz es a las declaraciones que aparecieron en las redes oficiales del bloque opositor en las que se mezclaban problemáticas de agua potable, recolección de residuos, contrataciones y finalmente la alusión a que la Pileta Municipal no debería haber estado entre las prioridades de gobierno.

“En diciembre de 2019 ellos difundieron un video en el que mostraban la problemática de la Pileta y , cuando ya el Intendente Marcos Torres había anunciado una programa de puesta en valor, instaron al gobierno a lo mismo. Hoy, cuando la Pileta Municipal ha sido totalmente reformada y es un espacio social y recreativo con actividades accesibles, manifiestan que ya no era prioridad” agregó.

Respecto a la crítica que los radicales y el Pro vienen haciendo acerca de la falta de predisposición del oficialismo en tratar temas conjuntos, el Concejal Ortiz aclaró: “Nos ha pasado en el Concejo Deliberante a lo largo del año, trabajar y tratar de encontrar consensos en algunos proyectos y ellos realizar sugerencias. Cuando nosotros tratábamos de consensuar cambios porque entendíamos que eran necesarios, cesaba la negociación. E inclusive, en ocasiones en las que se aceptaron modificaciones conjuntas y consensuadas, sorpresivamente, votaban en contra. Nosotros entonces vemos que no podemos discutir un modelo de ciudad con esta oposición porque no tienen un modelo de ciudad. Han planteado su estrategia política de oponerse absolutamente a todo. No están en las malas ayudando, como en la cuestión del agua y la asistencia a los vecinos, ni en las buenas apoyando. Nosotros vamos a seguir trabajando para tratar de mejorarle la vida a cada uno de los vecinos de Alta Gracia. ”

Finalmente, Manuel Ortíz hizo referencia a la polémica de Colectividades y a las críticas de Amalia Vagni acerca de la reprogramación o postergación del evento en las que apuntó directamente sobre la conformación de la Comisión: “Es todo parte de lo mismo que estaba comentado recién. Ellos se oponen a todo. ¿Ustedes se imaginan si en enero se hubiese tomado la decisión, cuando se estaban tomando medidas importantes, cuando teníamos una curva de contagio muy pronunciada, donde se venía un momento de mucha incertidumbre, si el Intendente hubiese decidido, porque con el diario del lunes es fácil opinar, realizarlas y promocionarlas? Pero ellos están con bermudas y ojotas realizando la crítica en la casa, cuando el que toma las decisiones acá es el intendente. Si en aquel momento Marcos Torres, hubiera decidido llevar adelante el Encuentro Anual de Colectividades sin importarle la salud de nuestros vecinos y hoy la situación sanitaria fuera diferente, no quiero imaginar, las barbaridades que nos estarían diciendo. Pero esa actitud quiero dejar el claro no perjudica a nuestra gestión y nuestro rumbo. Solo perjudica a los vecinos y sobre todo a los que les confiaron con su voto”.