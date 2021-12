«Aún no llegaron los insumos para comenzar la obra del caño paralelo que dará más presión»

Cada vez que el termómetro marca arriba de 30 grados, varios sectores de la ciudad, sobre todo los más altos, ya que Alta Gracia está construida sobre sierras, se quedan si agua. Se trata de la zona alta, al noroeste y suroeste: barrio La Perla, Villa Oviedo, Liniers y 8 de Agosto.

Vecinos de ambos sectores, reportan a esta redacción que desde ayer no cuentan con el servicio o con presión, capaz por la noche pero no alcanzan a llenarse los tanques. «El problema lo seguimos teniendo en la parte alta de Villa Oviedo y La Perla y que se ha agravado con la nueva planta ya que el agua salía de cisternas y hoy sale de cámaras que manejan menor volúmen de agua» explicó Massini en el programa «Todo Pasa» de FM 88.9.

En estos días debía comenzar una pequeña obra con un caño paralelo-unos cien metros- entre la planta y calle Quintana y Rawson, donde se haría un by pass, para darle mayor presión al acueducto troncal que recorre varios barrios y brinda agua a La Perla y Villa Oviedo, la cual aún no pudo comenzar debido a que no han llegado las cañerías para ello: «Se trata de 180 metros de tubería de 310 de diámetro y debería haber llegado diez días atrás para terminar la obra pequeña-al lado de la que se debería hacer- pero importante, antes de fin de año. Ya el proveedor no sabe que decirme. Ya llegarán, pero igualmente no vamos a poder terminarla en estos días para fin de año».

Con respecto a la situación de la nueva Planta Potabilizadora, inaugurada el 8 de abril pasado, junto al Gobernador Juan Schiaretti, Massinni relató que han estado recibiendo muchísmas crecidas desde hace veinte días y afirmó que el agua está saliendo bien, casi sin color, el problema fue la primera crecida que los tomó por sorpresa, en noviembre pasado y debieron ajustar los parámetros de la misma.

Sobre los inconvenientes en barrio Norte, entre jueves y viernes de la semana pasada, se suscitaron dos problemas en la zona: se rompió un caño en Paraguay y Concejal Iglesias y también se trabó una válvula en Nahal y Prudencio Bustos, provocando que ambos sectores, uno en el límite con barrio Córdoba y otro más céntrico, estuvieran sin agua.