La Ranitidina potencia la acidez entre PRO y UCR

Esta mañana, tal como estaba marcado en el Orden del Día, el Bloque de Concejales de Alta Gracia Crece presentó un pedido de informe acerca de la supuesta compra de Ranitidina, un medicamento suspendido, por su posible efecto cancerígeno, desde diciembre del año pasado por ANMAT.

Para que dé explicaciones, el pedido iba con una citación al Secretario de Salud, Desarrollo y Equidad, Mariano Agazzi.

Como era de esperarse, la oposición pediría tratamiento sobre tablas. Y como era obvio, el oficialismo mandaría el pedido a comisión.

Pero todo eso no fue un simple trámite. Antes que todo, el concejal Ricardo González pidió sumar una ampliación al informe para que también se den explicaciones acerca del proveedor, su habilitación para esa y otras compras. A la vez, por apurado, pidió tratamiento sobre tablas antes de dar las explicaciones del caso.

El oficialismo, de la mano de Manuel Ortiz, realizó otra moción para enviar el informe a la comisión, algo satisfecho porque parecería que, dada la poca estrategia del Bloque de Alta Gracia Crece, no habría fundamentación.

Pero Amalia Vagni pidió de toda forma la palabra, y el Presidente del Bloque de Hacemos por Córdoba, Pedro Spinetti no objetó nada.

Vagni explicó la preocupación acerca de la salud de los vecinos y fundamentó el pedido. Luego pidió la palabra Ricardo González, una segunda fundamentación que tampoco Spinetti frenó.

Quedan lejos en los que, ironía de la suerte, Mariano Agazzi como Presidente del Bloque levantaba la mano a cada rato para que respetara el reglamento. Jugadas de ajedrez que valieron la aprobación de las PASO, entre otras cosas. Hoy, nada de eso, evidentemente, sería posible.

El edil del PRO (flamante Presidente del circuito) redobló la apuesta, apuntando directamente al proveedor de Ranitidina que, según lo que habría averiguado por la información recibida por el Tribunal de Cuentas, estaría flojo de papeles de AFIP y de habilitaciones. Por lo tanto, González preguntó en el recinto: ¿A quién les estamos comprando? A quién le compra el mismo proveedor. Es mercado negro?

¿Qué pasó?

La cuestión sería que, consultado por Resumen, Mariano Agazzi aclaró que el proveedor está no solo habilitado, sino que además avalado por el Tribunal de Cuentas desde hace aproximadamente seis meses.

“En este caso puntual, el trámite administrativo que se realizó es el cotidiano para las compras referidas al sector: Se pidieron tres presupuestos desde la Secretaría de Salud, de allí el expediente fue girado al área de Compras y luego fue finalmente destinado al Tribunal de Cuentas para la autorización del pago. Durante el correr de este mes Salud realizó el pedido y lo mandó a presupuestar con el correspondiente listado de medicamentos, en donde se les aclaró a los proveedores que la “Ranitidina” no sea incluida en el presupuesto ofrecido ya que se encontraba prohibida su venta por ANMAT”, aseguró Agazzi.

Lo que finalmente sucedió fue que uno de los tres comerciantes incluyeron igualmente el medicamento en el listado ofrecido debido a un “error de tipeo” por parte del privado.

El Tribunal de Cuentas, con mayoría en manos del radicalismo, envía el presupuesto del proveedor en donde estaba incluída la Ranitidina y alerta a la Secretaría de Salud sobre la equivocación, por lo tanto el trámite administrativo de compra quedó frenado y no se realizó el pago por parte del Municipio ni su correspondiente adquisición.

El proveedor

El proveedor que incurrió en el error de incluir el medicamento prohibido, es un agente relativamente nuevo en el comercio con el Municipio: “No más de seis meses”, aclararon desde Salud como así también dejaron sentado que no es la primera vez que trabajan con él y que los demás trámites administrativos del que haya formado parte fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas

¿Entonces? Los Tribunos radicales le hicieron una mala jugada a González o no averiguaron bien y lo dejaron mal parado y solo?

O tal vez el edil de PRO aprovechó la ocasión para mostrar una fractura entre su partido y la UCR a quien tendría que caberle la responsabilidad por tener la mayoría del Tribunal de Cuentas.

González aseguró que llevará a las dudas sobre el proveedor hasta la Fiscalía y eso puede implicar que Leticia Luppi y Eduardo Molina, los Tribunos de Alta Gracia Crece, sean justamente, juntos con el Área de Compras y las autoridades de Salud, los encargados de ir papeles bajo el brazo a explicar que todo estaba en regla. O que no lo estaba, como asegura González, y entonces deberán explicara porque ellos lo firmaron por seis meses sin demasiadas preguntas.

En tanto, Vagni se limitó a preguntar por la Ranitidina (una compra que no fue, por un valor de 3 mil pesos) y bregar por la salud de los vecinos.

¿Y por casa cómo vamos?

Tampoco fue todo color de rosas en el oficialismo. La tensión era evidente.

La explicación de González les cambió la cara de inmediato a todo el Bloque de Hacemos por Córdoba, salvo a Manuel Ortiz que, según se supo luego, había hablado con los funcionarios del área y tenía las explicaciones del caso. Y estaba listo para contestar.

Sin embargo, Pedro Spinetti, Presidente del Bloque, pidió cuarto intermedio para evaluar la estrategia, como a decir que todo lo que se dijo en esa mesa, era nuevo a sus oídos.

Recordamos que los proyectos y las resoluciones se presentan dos días antes justamente y se publican en el Orden del Día, para que todos, y cada uno, de los ediles puedan investigar, corroborar, dialogar. O por lo menos, estar al tanto.

Pero el Presidente del Bloque, sorprendido y asustado, frenó al edil Ortiz, y pidió usar la estrategia de la preocupación compartida antes de enviarlo a comisión para “investigar”.

Discurso que provocó la furia de Manuel Ortiz que trató de mantenerse callado, sin dar algunas de las explicaciones que, tal vez les hubiesen sido útiles a todos.

Para terminar con el teleteatro, Alta Gracia Crece pidió una gestión de buen oficio para que la Municipalidad señalice la ruta nueva a las Altas Cumbres, en nuestra ciudad.

“Amíguense con su Legisladora (Marisa Carrillo), porque siguen haciéndoles pedidos al Municipio que le corresponden a Provincia. Resuelvan sus internas”, comentó molesto Manuel Ortiz.

Y parece que no solo no las resuelven, sino que cada vez tienen más quiebres.