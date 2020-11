La razón de la huida: habían cargado combustible y se fueron sin pagar

El cinematográfico operativo policial montado en pasado domingo en horas del mediodía y que inició en Carlos Paz, fue a causa de una estafa.

Los ocupantes del Meriva -protagonista de una violenta persecución que culminó en calle Rawson de B° Sabatini cuando fueron detenidos- venían escapando de la policía de la ciudad del cucú luego de haber cargado combustible en una estación de servicio y haberse ido sin pagar.

El alerta del hecho fue casi inmediato. Los estafadores emprendieron huida hacia esta ciudad por Ruta C-45, razón por la cual personal del destacamento de Falda del Carmen ya se había apostado para impedir el paso. No obstante, estoy siguieron de largo y allí se inició la persecución.

Al llegar a la Rotonda de calle Monseñor Roldan, el conductor volvió a evadir un nuevo control policial, embistiendo a una uniformada. La cual, por fortuna, solo sufrió traumatismos leves.

Solo minutos más tarde la odisea terminó cuando éstos descendieron del rodado a la altura de calle Rawson, intentaron huir a pie, pero fueron aprehendidos.

Pero, en el medio, no solo hubo una policia lesionada, sino que además y al intentar hacer cesar la conducta de los delincuentes, otro uniformado efectuó al menos dos disparos hacia el vehículo; uno de los cuales terminó impactando el el frente del auto, sin provocar heridos.

A causa de este accionar- hoy bajo la lupa por la instalación del nuevo protocolo policial- dicho efectivo está siendo investigado por el Tribunal de conducta policial y, según se supo, hasta tanto su situación sea esclarecida y se reconozca si hubo o no una violación al nuevo protocolo, no dispondrá de su arma reglamentaria.

Hoy, con los detenidos alojados en el Complejo carcelario EP 9 (ex UCA) e imputados por “Resistencia a la autoridad y lesiones leves”, la causa fue remitida a la fiscalía de Carlos Paz donde todo inició.