La razón por la que Messi se retiró anoche del campo de juego: ¿Qué dijo Tata Martino?

Tras la victoria del Inter Miami ante Toronto por 4-0, Lionel Messi tuvo que pedir el reemplazo tras sentir una molestia y enciende las alarmas en el equipo estadounidense.

El argentino tuvo que parar en el minuto 37 del primer tiempo y ser reemplazado por el finlandés Robert Tylor. Finalizado el encuentro, la palabra de Tata Martino se hizo presente para comunicar lo que venía atravesando el 10. «Iremos día a día para saber si (Messi) está para la final. De ninguna manera lo vamos a arriesgar por el hecho de jugar una definición«.

Por otro lado, el DT afirmó que Messi paró a tiempo: «Justo antes (de la lesión) me había hecho una seña que yo creía que era por él y era por Jordi«. En cuanto a la molestia que sintió Lionel, reveló un dato no menor: «Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la Selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar«.

Recordemos que la «Pulga» ya viene con varias cargas a nivel físico. Tras el duelo ante Ecuador, con la Selección, se perdió el duelo ante Bolivia y tampoco viajó para enfrentar a Atlanta United con el Inter Miami, por la MLS.