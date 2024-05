La Rosa y La Raquel vuelven a Alta Gracia con todo su humor

Vuelve una de las obras más queridas por los altagracienses. La Rosa y La Raquel tienen una nueva historia para contar y únicamente con dos funciones, la ciudad tiene la oportunidad de pasar un buen rato de risas en el gigante de la localidad. “Funeral: que en paz descansen” va a estar el sábado 18 y 25 de mayo, a las 21:30 horas, en el Cine Teatro Monumental Sierras.

En diálogo con RESUMEN, Martin Lapidus, uno de los actores de esta producción teatral, dio algunos adelantos de lo que se viene en esta nueva obra: “Estamos volviendo con La Rosa y La Raquel, estos personajes que nacieron hace 9-10 años casi, y ahora volvemos con una nueva obra. Los que vieron “El juego de la copa” el año pasado, esta sería la segunda parte. Para los que no la vieron, no se preocupen porque la pueden ver de 0 y está bueno. “Funeral: que en paz descansen” con La Rosa y La Raquel, la entrada sale $2000, y deben estar atentos a nuestra página porque esta semana vamos a tener promociones. Se pueden conseguir las anticipadas, ya que quedan muy pocas, en Olmos 68 (Me Mue) y Sarmiento 331 (heladería La Merced)”.

“Esto nació hace mucho tiempo con Cesar Liendo, quien es otro de los actores y director, nos conocemos hace muchos años y hace mucho que venimos haciendo teatro. Él es muy conocido en la zona y alrededores por un personaje que hacía: Beba del Tacho. Nos juntamos y se nos ocurrió hacer esta obra”, contó Lapidus.

Pero el cariño y las risas de la gente es lo que más satisface a un artista. “Nunca creímos la repercusión que íbamos a tener en Alta Gracia, aparte de que la gente nos sigue un montón. Tenemos una variedad de público tremenda: desde adolescentes hasta gente muy grande; de todos los barrios de la ciudad. Por lo que cuando decidimos hacer esta nueva obra, dijimos que íbamos a poner el precio super barato para que todo el mundo pueda acceder al teatro, y hacer ese puente entre el teatro y la gente, que a veces en Alta Gracia faltan más propuestas teatrales y nosotros seguimos apostando. Tenemos propuestas en otros lugares (Córdoba misma u otras provincias), pero apostamos a nuestra ciudad”, expresó.

Para los que no vieron la obra anterior, “El juego de la copa” cuenta la historia de dos amigas, La Rosa y La Raquel, que se juntan en una noche de tormenta y a una de ellas se le ocurre hacer el famoso Juego de la Copa e invocar a espíritus. Esa noche pasa de todo, y termina con un final muy trágico porque ambas mueren, y ahí es donde queda toda la expectativa. Entonces en esta nueva obra que se llama “Funeral: que en paz descansen”… ¿qué pasará con estos personajes?

“Tenemos muchas expectativas porque es una obra nueva. Tiene mucha producción y no se van a encontrar con nada de lo que hayan visto. Nos pusimos mucho las pilas, ensayamos un montón y va a estar buenísima. Vayan a liberarse, reírse un poco en este momento que estamos pasando en Argentina, por lo que es el mejor momento para ir y tener 2 horas de diversión, a un precio impresionante. Es tener un poco de relajación y risas”, finalizó Martin.