La serie “Envidiosa” ¿está basada en una famosa influencer?

“Envidiosa”, es la nueva serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, que se convirtió en una de las ficciones más vistas de la plataforma a horas de su estreno. La trama trata sobre una mujer de 40 años que se separa de su pareja tras una década juntos y que comienza a sentirse incómoda ante las personas de su alrededor que contraen matrimonio o forman familia. Al parecer, esta historia estaría basada en una reconocida influencer conocida por brindar consejos amorosos a sus seguidores.

En las últimas horas, se viralizó un video de una una tiktoker en el que asegura que Caro Aguirre, la guionista de la serie, se basó en una ex amiga suya para esta historia. Según la influencer se trata de Lucía Numer, una reconocida instagramer que «ayuda» a las mujeres a conseguir citas y mejorar su forma de relacionarse con los hombres. En ese contexto, es autora de dos novelas sobre esta temática tituladas «Adiós Cachorra», parte 1 y 2.

«Ella ahí vio la venta comercial y sacó un libro de autoayuda sobre soltería, mundo de citas, redes sociales. Con eso le va muy bien», contó la tiktoker y agregó: «Ella era muy amiga de la guionista Caro Aguirre, quien escribió la nueva serie de Netflix ‘Envidiosa’. Supuestamente, ellas se pelearon porque Aguirre se puso muy de novia en el mismo momento en que ella se separó y la otra medio que la mandó a cag…».

Por último, la joven aclaró que, aunque la guionista desmintió rotundamente que esta historia esté basada en Numer, aún hay varias dudas: «Caro salió a negarlo pero hay que admitir que quizás sí se basó un poco en ella y en su grupo de amigas porque, en Envidiosa, también son un grupo».

Al conocerse este escándalo, muchos usuarios comenzaron a escribirle a Caro Aguirre, quien se encargó de realizar dos descargos en sus redes sociales. En el primero de ellos, desmintió «Ya me cansé de repetirlo. Son fantasías y suposiciones medio tiradas de los pelos. Obviamente, usé anécdotas de distintas amigas, cuñadas, ex cuñadas, hermanas de cuñadas y de mí misma. Aunque yo no sea muy parecida, sí tengo algo de loca e intensa. Todos los guionistas usamos anécdotas de conmoción pero no, no puede estar basado en nadie porque Vicky es un monstruo espectacular y yo nunca conocí a nadie así de gracioso. Ojalá hubiera tenido una amiga así de ocurrente», y concluyó: «Netflix compra biografías de Senna o de Marilyn Monroe, no de amigas nuestras. Seamos más humildes, chicas. No somos tan interesantes. Es 100 por ciento ficción».

Sin embargo, algunas seguidoras recordaron que hace algunos meses la escritora había lanzado una fuerte crítica hacia Lucía Number, aunque sin nombrarla: «Y ya que preguntan tanto no me callo más: de la que vende un cursito para buscar novio solo tengo para decirles que todo lo que sube es robado de teorías mías solo remachiruleadas por ella. Todo robado e increíblemente pasado por un tamiz machista. Cuando yo la conocí se tomaba un buquebus en su propio viaje de cumpleaños a Colonia para venir a una cita con un tipo que jamás le habló y le tuve que explicar por qué no podía hacer más esas cosas con metáforas que ahora deformó en algo misógino y espeluznante en el que culpa a las mujeres de no saber salir y copia frases enteras».

Luego, cerró explicando los motivos por los que se distanció de quien era una de sus amigas más cercanas: «Dejé de ser su amiga porque se enojó cuando publiqué Colombia porque no había necesidad «de contar todo esto» pero más que nada porque echó a una empleada por lesbiana. Le decía «a lesbiana» y la imitaba y se burlaba y le fue a comprar ropa más femenina para que atendiera su estudio. Como le dije que si hacía eso yo no podía ser su amiga la echó. El novio de la chica (no era lesbiana) la amenazó con hacerle juicio y ella mandó a su novio de entonces a amenazarlo con pegarle. No pudimos ser más amigas. Lo de chorra vino después y me chupa un huevo. Como va a vender ese pack de machismo geisha para conseguir marido, yo antes me mato».