La última del año para Plomer

Se va terminando el 2021 y con ello, se va poniendo punto final a algunas competencias. Este fin de semana se llevó a cabo la 52° edición de la Doble San Francisco, una competencia clásica dentro del ciclismo de ruta, que la convierte como una de las más importantes del calendario.

La competencia tuvo su prólogo el día viernes en donde se comenzó en las instalaciones del velódromo de Tiro y Gimnasia de San Francisco. El día sábado se realizó la largada simbólica desde la Tecnoteca y el día domingo se realizó la vuelta y último día de competencia desde Miramar para llegar a San Francisco.

El Altagraciense Joaquín Plomer fue de la partida de esta última competencia dentro de su calendario personal, el cual no termino como el esperaba. En dialogo con RESUMEN hizo un análisis de lo que fue la competencia.

“Tuve una caída en la mitad de la segunda etapa, me golpee bastante termine todo rapado, venía con mucho calor y cuando me caí me sentía muy mareado. Decidimos levantar la pata y abandonar, es algo que nunca lo hacemos pero hacía mucho calor y el golpe me dejo medio mal, abandonamos para cuidar el cuerpo y arrancar la pre temporada con todo”.

Por último hizo un balance del 2021 y lo que se viene para el 2022. “Fue un año con altibajos pero contento por los grandes resultados que tuvimos, vamos a parar un par de días a recuperar a cargar energías y cosa de arrancar el 2022 de la mejor manera, apostando a los grandes objetivos que tenemos para el año que viene”. Concluyó.

Recordamos que Joaco viene de participar en los primero Juegos Panamericanos Juveniles que se realizaron el Cali, Colombia, en donde participó en MTB, obteniendo una séptima colocación y un diploma olímpico. Marcando un excelente año deportivo.