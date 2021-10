La versión de Güemes: «La ambulancia asistió a tres personas pero no hubo traslados»

Luego de que se viralizara la preocupación de algunos padres que aseguraron «un verdadero descontrol» en el ingreso a Guemes República, en el marco de la fiesta de Halloween, desde el boliche de Andrés Goya hablaron con RESUMEN y salieron a aclarar la situación.

«Las cosas no fueron como se dijeron. Cayó un chaparrón de dos minutos y la gente busco cubierta apretando a algunos. En ese momento la seguridad privada y técnica de Güemes ven un movimiento rápido hacia la superficie cubierta y se activa lo que habíamos planificado y practicado en las reuniones pre evento. Se corta la música, el animador hace manejo del público y el personal cercano a portones de seguridad abre las puertas de salida de emergencia para que la gente tenga opción de salir y volver a entrar si quiere», iniciaron desde el núcleo de Andrés Goya.

Respecto a la presencia de la ambulancia en el lugar, desde el club no fue negado aunque dejaron claro que no hubo traslado alguno.

«Mi seguridad privada me pidió una ambulancia del servicio de área protegida Vittal y la ambulancia asistió a tres personas pero no hubo ningún traslado. Las ví sentadas en el piso pero concientes, ahí tome dimensión y realmente me tranquilicé. Hablé con los paramédicos que estaban ahí y vimos que estaba bajo control. Mientras llegó la gente de ambiente, y la Policia Ciudadana. Inclusive todos ellos entraron a la discoteca para comprobar por ellos mismos que no estaba colapsado», añadieron.

Desde el lugar, aseguraron además que a los 15 minutos la situación se normalizó y alrededor de la 1:15 de la madrugada cerraron el ingreso del público por prevención. «Si me preguntas a mí, yo estoy contento por el trabajo del personal y la planificacion del evento para no improvisar ante contingencias. La respuesta rápida y el excelente trabajo de los adicionales de policía que también fueron parte de la planificación» concluyó Fernando, uno de los titulares de la disco.