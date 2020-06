Laura, la enfermera del Italiano, residente de Santa Ana regresó con su familia

Tras 42 días lejos de su familia y pasando por tres nosocomios diferentes, Laura Q., que había sido diagnosticada con Coronavirus pudo volver a su hogar, junto a sus 3 hijos y su marido. Ella, enfermera del Hospital Italiano, contrajo el virus trabajando.

“Yo estaba en las zonas verdes, no trabajaba donde se trataban los pacientes con Coronavirus. Cuando una compañera dio positivo en el piso, hisoparon a todos. Siempre creí que no tenía nada porque tampoco tenía síntomas” relató Laura en diálogo con RESUMEN. El día del hisopado a Laura le pidieron que no se presente a trabajar por precaución y esa misma noche le comunicaron el resultado.

“Sentí mucha angustia por mi familia ya que tengo una bebé de 2 años” comentó y prosiguió: “afortunadamente ellos siempre dieron negativo”. Laura debió ser internada en el Hospital Rawson, luego la trasladaron a un hotel de Carlos Paz y por último al AGEC donde pudo quedarse por “cercanía familiar”.

El seguimiento de los médicos era mediante videollamadas y comunicaciones telefónicas. “Los doctores Marcehtti y López se portaron muy bien conmigo” expresó.

Cabe destacar que la familia de Laura debió hacer el aislamiento preventivo para controlar que el virus no se desarrolle días posteriores al hisopado. “Agradezco a los vecinos que le acercaron a mi marido y mis hijos mercadería porque ellos no podías salir” comentó Laura.

En el proceso de aislamiento, Laura recibió un hisopado negativo pero faltaba uno para el alta. El siguiente dio positivo y debió continuar internada. Finalmente el 9 de junio se realizó el último test que dio negativo y eso para ella significó “un alivio”.