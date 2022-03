Lautaro Rojas y Sensacional Cuarteto actuarán en el Club Central

Lautaro y artistas invitados -sorpresa, no quiso adelantar quienes- actuarán esta noche en el Club Central desde las 21.30 horas. La entrada

Rojas relató a RESUMEN que el evento se hará en el patio del club, al aire libre, por lo tanto habrá una gran pista de baile. El lugar cuenta con un esmerado buffet con precios populares, por lo tanto se puede comer bien previo a la peña.

«Estaré arrancando alrededor de las 22 horas y calculamos dos horas de show cada uno, pero depende de cómo se prendan al baile» contó Lautaro.

El joven de 29 años lleva adelante este proyecto desde hace dos años, haciendo peñas cada tres meses, el cual fue interrumpido por la pandemia. A tomado a Alta Gracia como propia y por ello sus peñas se realizan aquí, siempre con artistas invitados: «La primera la hice solito, la segunda las llevé a las chicas de ´Son Argentinas´, la tercera la hice con Matías Rojas, hijo de Alfredo, la cuarta con Nicolás Rojas, mi hermano y esta quinta la hago peña-baile con Sensacional Cuarteto».

«Alta Gracia es una ciudad que me ha dado mucho cariño y me ha abierto las puertas, me ha dado muchísimo y valoro este ciclo de peñas. Me siento respaldado por la gente del club, que está a cargo de la familia Martínez y son gente muy responsable» expresó el artista, quien vive en barrio Cofico de Córdoba Capital.

La entrada tiene un valor de 700 pesos y se puede comprar en la misma institución deportiva.

Su carrera

El cantante comenzó a formarse en 2012. En 2013 se vino desde Salta a vivir a Córdoba par instruirse en una Tecnicatura en Percusión: «Cuando tenía 21 años me vine a Córdoba a estudiar percusión. Empecé a tocar con los changos y me empezaron a incluir en sus proyectos audiovisuales y en general y me empecé a acercar a la guitarra y luego al canto. Y cuando ya me sentí preparado, comencé a largarme solo».

La semana que viene comenzará con la grabación de sus propios temas que ya los está cantando en los eventos.