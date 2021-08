Le vaciaron el local por segunda vez: “No me queda otra que empezar de nuevo”

Remeras, jeans, suéteres y hasta perchas. Todo y en cantidad fue lo que esta madrugada robaron de la tienda Chic cchayle la cual fue blanco de los delincuentes por segunda vez y sólo en cuestión de meses.

Daiana, su propietaria, dialogó con RESUMEN y se mostró angustiada e impotente ya que su local no posee cámaras de seguridad, lo que hace más difícil poder reconocer e identificar a el o los autores del robo.

“Se llevaron muchísimos jeans, camperas de jeans, zapatillas, remeras. No se en dinero cuanto porque aún no me he puesto a ver pero es muchísimo”, contó la damnificada quien el año pasado sufrió un robo ssimilar y tuvo que comenzar de nuevo.

“Te juro que todavía no caigo pero no queda otra que seguir como sea y tratar de volver a remontar el local de nuevo ya que vivo de esto”, agregó la joven comerciante. La denuncia fue radicada.