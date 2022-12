Leandro Morer, uno de los invitados en la 20° edición de «Todo Pasa»

Leandro Morer, ex concejal por la Unión Cívica Radical y ex candidato a intendente en 2019, junto a Laura Barroso, de la localidad de Bouwer y Jorge Dáscola, ex boxeador y pre candidato a intendente por el Frente Cívico dentro de Juntos por el Cambio de Malagueño, se acercarán a los estudios de FM 88.9.

Serán entrevistados por el equipo de «Todo Pasa» formato sábado, que se emite de 10 a 13 horas. Tras veinte ediciones, pasarán unos sesenta invitados protagonistas del ámbito político.

Durante las jornadas anteriores, ya fueron entrevistados: el Asesor provincial Hugo Testa, el Intendente Marcos Torres, el Presidente de la UCR Alta Gracia, Martín Barrionuevo, el Jefe Comunal Jorge Merlo, la Legisladora Marisa Carrillo, el Referente del Partido Demócrata, Rodolfo Eiben, la concejal de Alta Gracia CRECE Amalia Vagni, el edil de Hacemos Por Córdoba, Roberto Urreta, el precandidato a jefe comunal por la UCR de Villa Los Aromos, Flavio Cobo, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba Capital, Miguel Siciliano, la Titular de ANSES y referente del Frente de Todos, María Inés Chiotti, la concejal del PRO, Natalia Contini, la concejal de Alta Gracia CRECE, Lucía Allende, la Presidenta del Tribunal de Cuentas de Villa La Bolsa, Liliana Flores y el Jefe Comunal de Falda del Carmen, Rubén Liendo, Anemmi Busse, concejal de HXC de Alta Gracia, Ricardo González, edil de JXC y Rodrigo Martínez, Director de Educación.

También el Ministro de Gobierno Facundo Torres, el Intendente de Anisacate, Ramón Zalazar, la referente departamental del Frente Cívico, Andrea Mondino, la Intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, el Jefe Comunal de La Serranita, Carlos Guzmán, el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia, Pablo Ortíz, el ex concejal por la UCR, Roberto Brunengo, Alejandro Sosa, Presidente Comunal de La Rancherita y Las Cascadas, el legislador radical Orlando Arduh, el Secretario de Comercio, Industria y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Alta Gracia, Mauro Proto, el intendente de Rafael García, Franco Gómez, el Director de Desarrollo de Alta Gracia, Duilio Silva, el precandidato a intendente por el Partido Demócrata, Darío Cuffa, el ex intendente Juan Saieg, la Diputada de JXC Laura Rodríguez Machado, el Secretario de Gobierno de Anisacate, Matías Cuello y el concejal de HXC, Manuel Ortíz.

Además de la viceintendenta de Alta Gracia, Cristina Roca, del referente de la UCR, Omar Allende y el Presidente Comunal de San Isidro, Claudio Peña, la Tribuno de Cuentas de Alta Gracia, Leticia Luppi, el intendente de Toledo, Víctor Toledo, la Jefa Comunal de Villa Los Aromos, Nélida Morales, el concejal de HPC Pedro Spinetti, el edil de Alta Gracia CRECE, Marcelo Jean, el jefe comunal de Los Cedros, Hugo Suárez, el Secretario General de la Municipalidad de Alta Gracia, Federico Bengolea, el Tesorero de la Comuna Villas Ciudad de América, Andrés Minguillón, el legislador socialista de HPC, Matías Chamorro, el Secretario de Gestión Pública, Pablo Soler, el Presidente de la Coalición Cívica ARI Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, Marcos Fey, concejal de Malagueño, Sergio Cerda, concejal de Villa Parque Santa Ana, Ricardo González, concejal de Alta Gracia CRECE y Agustín Saieg, Director de RR II de la Municipalidad de Alta Gracia.