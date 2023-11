Leandro Vallejos: «Sergio Massa va a ganar y la diferencia será abismal»

El referente local de Unión por la Patria y Secretario del Gremio de Ladrilleros, Leandro Vallejos Arce, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» y habló sobre lo que espera para el ballotage del domingo 19.

«Me parece que es muy importante dar la cara y brindar nuestra opinión. Por ejemplo, que Martín Barrionuevo se exprese me parece bien, me duele bastante sinceramente porque el radicalismo no viene de la ultraderecha. Javier Milei reinvidica a Margaret Tatcher, persigue a los trabajadores…Barrionuevo se podría solidarizar con su par en Buenos Aires que fue amenazado. Claramente no van a trabajar por el pueblo, van a reprimir, van a salir con los falcon verde» expresó Vallejos Arce.

Sobre la polémica con las boletas de Javier Milei, dijo: «Los recursos para imprimir las boletas necesarias, se los brinda el Estado. Sino entregan todas se están quedando con recursos o ensuciarán con el tema del fraude luego de las elecciones».

Con respecto a cómo viene la logística para el domingo, el referente afirmó que «entre un 5 y 6 % de los votos te los lleva la logística, el traslado. Los que acompañan -jefes comunales, concejales- les pedimos que se sumen con eso. Hay muchos que juegan por lo bajo, no dicen que votarán a Massa pero lo harán». «Schiaretti se está yendo por la puerta de atrás, desde Brasil para acá, sigue a su patrón Mauricio Macri. Ha fracasado claramente. Celebro sus políticas de Derechos Humanos, por ejemplo, pero no toma determinaciones frente al ballotage. «Uno de los actores principales a nivel provincial, Marcos Torres, salió a apoyar a Massa» agregó.

«Hay muchas políticas que acompañamos: la devolución del IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias, particularmente para los ladrilleros nos han provisto de maquinarias para el sector. Es claramente el candidato de los trabajadores» expresó el referente. «Tenemos que discutir si tenemos derechos, el acceso a la salud, a la educación, discutimos proyectos pero no eliminamos derechos, este país lo queremos para todos, todas y todes. Los planes y audas pasarán al Ministerio de Trabajo, por ejemplo».

Con respecto a Martín Llaryora, afirmó que éste tomará definiciones cuando asuma. «Si tenes 9 de 10 referentes de segunda línea que apoyan a Massa, eso es un guiño del líder. Ya se está dando una discusión dentro del peronismo cordobés y a los gritos: va a haber un repudio generalizado. A Schiaretti le quedan algunas espadas en la legislatura».