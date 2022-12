Leonel es sostén de familia, sufrió un accidente y necesita de la ayuda de todos 

Hace exactamente una semana, Leonel Heredia fue víctima de un siniestro vial mientras se conducía a bordo de una motocicleta por ruta 5, en dirección a Anisacate. Este joven vecino de Los Talas, fue embestido por un automóvil que habría girado en U y eso le provocó fractura de tibia y peroné. Desde entonces, está a la espera de una prótesis y su situación económica es compleja.

«Él ahora está inmovilizado, con yeso, esperando una prótesis y lamentablemente va a estar muchos meses sin poder trabajar. No cuenta con un trabajo estable por lo que no tiene cobertura médica ni ART, así que con mi familia estamos organizando una venta de empanadas árabes para poder ayudarlo en los gastos que va a tener todo este tiempo», explicó Eliana, hermana del damnificado, a RESUMEN.

Leonel está en pareja, tiene dos hijos y junto a su compañera alquilan. Ella también está desempleada, por lo que su el contexto es crítico.

«Ellos tienen que pagar alquiler, mas los impuestos y todo lo que conlleva una casa. Mientras tanto todavía desde el Ministerio de Salud no no han dado una respuesta por la prótesis porque aún le aparece que tiene obra social hasta mediados de diciembre. Es por un trabajo que él tenia antes pero que ya no lo tiene mas entonces esa mutual no le cubre nada y por otro lado desde el Ministerio nos dicen que es la obra social quien debe hacerse cargo. No sabemos que hacer, estamos sin respuestas todavía», agregó Eliana.

Para colaborar:

La venta de empanadas es para el próximo domingo 18 de diciembre al mediodía, a retirar por Aguirre Cámara al 592 y quienes quieran hacer pedido lo pueden realizar al 3547 579215 o al 3547 597070.

Además, la familia necesita colaboración con los ingredientes, a fines de que la ganancia sea un poquito mayor.