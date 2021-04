Liga Infantil de Fútbol: “Es importante concientizar a los padres sobre la no asistencia a las canchas”

En medio del aumento de casos de Covid en Alta Gracia y el país, desde la Liga Infantil de Fútbol insistieron en la importancia de “concientizar a los padres sobre la no asistencia a las canchas” para evitar contagios dentro de los clubes.

“Acá nos hemos relajado un poco todos con respecto a los controles de temperatura, las medidas de bioseguridad, entonces es culpa nuestra también de volver todo esto un paso atrás. Por el momento está prohibido lo que es encuentros interclubes. El tema puntual más importante es concientizar de parte de todos los clubes y de la liga infantil de fútbol con todos los padres a la no asistencia de público a la cancha”, destacó a los micrófonos de La 88.9.

“Todos los clubes que participaron estuvieron de acuerdo en esta situación de trabajar sobre los padres. La idea unánime fue unánime sobre trabajar sobre eso, tenemos tres días, y veremos cómo van sucediendo los hechos. Nos juega en contra el aumento de casos positivos que se está dando en todos lados, más que todo en Alta Gracia“, agregó.

Sobre la situación de la Liga, Ferrarese contó: “En un principio, después de la reunión en el ejecutivo el día viernes pasado, decidí suspender la liga por el fin de semana hasta una reunión con todos los presidentes de los clubes que se hizo el día lunes conjuntamente con el municipio, donde quedaron bien en claro lo que está restringido y lo que no. Primero, aclarar que la municipalidad no paró ningún tipo de actividad, simplemente restringió un par de circunstancias muy puntuales donde nosotros volvemos a retomar los entrenamientos a partir del día de mañana jueves en los clubes. Solamente entrenamiento. No va a haber partidos amistosos ni interclubes hasta por lo menos fin de mes que veremos qué pasa con esta situación”.