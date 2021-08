Liliana Olivero criticó el pago de la deuda externa

La ex Legisladora Provincial y pre candidata a Diputada Nacional por la Izquierda Socialista dentro de la gran PASO del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Liliana Olivero se manifestó en contra del pago de la deuda externa por parte del Gobierno Nacional.

“En menos de una semana se llevaron del país 575 millones de dólares. El 28 de julio el gobierno de Fernández le pagó u$s230 millones al Club de Paris y el 2 de agosto fueron u$s345 millones al FMI”, afirmó Olivero a La Voz del Interior. “En plena pandemia y con la miseria creciendo de manera exponencial el Frente de Todos sigue priorizando pagar la monumental estafa de la deuda externa”, criticó.

“Desde (Raúl) Alfonsín a la actualidad todos los gobiernos pagaron y la deuda no para de crecer, en este contexto más que nunca debemos dejar de pagar y poner esa plata en todas las necesidades más urgentes del pueblo trabajador. Ni siquiera hace falta investigarla, ya se lo hizo, y en el año 2000 el juez Ballesteros la declaró ilegítima y fraudulenta en un fallo histórico pero que ningún gobierno acató. No hay salida para la población trabajadora si no rompemos el acuerdo con el FMI, sostenidos por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba”, cerró la precandidata.