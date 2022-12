Lionel Scaloni: Por qué no sacó a Lionel Messi, el nivel de la Argentina y una mirada sobre el Mundial

El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, hablo tras la contundente victoria de Argentina ante Polonia que la depositó en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 dejando un claro mensaje sobre Lionel Messi, del nivel de la Selección y lo que espera piensa sobre Australia.

En conferencia de prensa ante todos los periodistas argentinos y del mundo, el entrenador de la Albiceleste con su tranquilidad habitual analizó el partido y comentó: «Estamos satisfechos del partido que hicimos, no era un partido fácil ni el contexto. Era jugar y ganar contra un equipo que le valía dos resultados. Interpretamos el partido de la manera correcto, los jugadores hicieron un partido muy bueno y completo». Y además agregó: «Sabíamos que con Ángel abierto y desdoblándose Nahuel Molina podía hacerle daño, pero en un momento Nahuel se cansó y para que no funda intentábamos también por la banda izquierda».

En cuanto la decisión de sacar a Fideo Di María, el técnico fue claro y respondió: “A Ángel (Di María) elegimos sacarlo porque se le puso el cuádriceps duro y sabemos lo que es para el equipo entonces lo sacamos”.

Por otra parte, cuando fue consultado sobre lo que piensa del rival de los octavos de final, Scaloni recordó la derrota ante Arabia Saudita y expresó: «En el mundial todos los partidos son difíciles. Te puede ganar un sudamericano, un europeo, un asiático. El que piense que Australia será fácil está totalmente equivocado».

«Hay 26 futbolistas que pueden jugar, es verdad que hace un tiempo teníamos casi un equipo que salía de memoria, pero pasó el tiempo, cambiaron algunas cosas y partido tras partido vamos a ir creyendo en el futbolista que mejor encaje en lo colectivo» refirió el técnico de Argentina respecto a los cambios y los futbolistas que partido tras partido van ingrensando». Y agregó: «El que entra tiene que estar capacitado».

En cuanto a la manera en la que hoy Argentina derrotó a Polonia y dominó de principio a fin lo posiciona como candidata al Mundial, el nacido en pujato expresó: «No somos candidatos ni favoritos a nada. Somos un equipo difícil, que vamos a dar pelea».

Por último, hizo referencia al hombre récord en Mundiales con la camiseta albiceleste, Lionel Messi y confesó: «Si Messi no me lo pedi no lo saco».