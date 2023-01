«Somos hombres del hacer, compartimos ese ADN con Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota»

«Una gran obra se inaugura esta tarde, se trata de un compromiso cumplido. En los recorridos que habíamos hecho, nos habíamos comprometido no sólo para hacer obras en Córdoba, sino también con la zona metropolitana: Los Cedros, Santa Ana, Alta Gracia» comenzó el intendente de la capital cordobesa.

Y continuó: «Tendrá un impacto de inversión de 2300 millones de pesos y beneficiará a unos 15 mil vecinos que viajan por Ruta 5, quienes llegarán en menos tiempo a Córdoba. La idea es que el vecino pueda estar y vivir mejor. La obra se ubica en el semáforo frente a Villa del Libertador, allí se construyó una rotonda de ingreso a los barrios Villa del Libertador, Olmos sur y Santa Isabel, se instalaron tres viaductos, iluminación LED y se forestó con 3000 árboles».

«Es una obra central, monumental, la de mayor inversión que hemos hecho. Es la reinvindicación histórica para un sector que estaba olvidado, hoy les llevamos servicios como las cloacas, por ejemplo. La gente esta muy contenta y esperaban esta obra, ya que los habitantes del sector tenían que esperar 15-20 minutos para cruzar» afirmó Llaryora.

Sobre cómo viene su gestión en la intendencia, contó: «En Córdoba, gracias a Dios, los vecinos confiaron, nos acompaña este equipo, trabajando con Juan Schiaretti y hemos logrado que Córdoba este mejor, a pesar de que con pandemia no se pudo hacer todo lo que uno quería».

El intendente de Córdoba Capital detalló a la vez, cuál es su visión de gestión: «Hace poquito inauguramos en Chacras de la Merced, un camino que une Malvinas Argentinas y Córdoba. Tenemos una visión de ´Gran Córdoba´ de trabajar hermanadamente con las localidades cercanas».

«Somos hombres del hacer, ese es un ADN que compartimos con Juan (Schiaretti) y Jose (De la Sota). Córdoba no para, es obra del trabajo en equipo. He pasado por distintas funciones y he mantenido la gestión. Hablamos poco y hacemos mucho, si te la pasas agrediendo al otro solo generás grietas. Siempre faltan cosas, estamos terminando una y ya estamos pensando en la próxima, el vecino valora ésto, sobretodo en pandemia y recesión económica. Hay que continuar el piso que dejaron Juan y José. Pensamos en un sistema educativo mejor para los jóvenes, en seguridad, aggiornados a los nuevos tiempos, cosas que hemos probado en la ciudad y se pueden extender a la provincia. Ahora sigue construir el techo, nos dejaron infraestructura para seguir, lo que viene es lo mejor» manifestó Llaryora, pensando ya en las elecciones a gobernador.

Con respecto a la oposición, opinó: «Los nombres que estan en danza son personas que ya estuvieron en gestion entonces las personas pueden hacer comparaciones. hay muchos destructores y pocos constructores, nosotros somos constructores».

A nivel nacional, sobre la situación económica, aseveró: «Es inexplicable: en el mundo no entienden, generamos alimentos y energía y tenemos problemas de distribución. Tenemos que tener esperanza: tenemos reservas, tenemos conocimientos, podemos salir adelante (…). A la Argentina le hace falta un presidente como Juan, de la patria ejecutiva, que piensen en toda la capacidad productiva de todo el país y no sólo en Buenos Aires».