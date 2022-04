Lo caro de alquilar en Alta Gracia: ¿la culpa es sólo de las inmobiliarias?

Es cierto que la mayoría de las inmobiliarias de la ciudad trabajan más con los alquileres que con las ventas. Y que para el bolsillo de quienes pretenden acceder a la renta de una casa, un pequeño departamento o hasta de un monoambiente se torna cada vez más complicado y, algunos casos, casi imposible. «La oferta es cada vez más cara y casi nunca cumple las expectativas de la demanda», sostienen quienes en la diaria se la pasan buscando un lugar para vivir.

Todos los días las redes sociales evidencian la necesidad de alquilar. Familias tipo, de tres o más personas, con o sin mascotas, con bebés o hijos adolescentes. En fin, todos corren con la misma suerte: cientos de requisitos y costos bastante elevados.

Lo real es que en la ciudad se piden precios que están alejados no tanto de la realidad, pero sí del bolsillo de posibles inquilinos. Pero, desde el mercado inmobiliario aseguran que no toda la responsabilidad es de ellos.

«La gente nos culpa constantemente de los precios de alquileres pero son los dueños quienes suelen pedir un fijo que ya es algo saladito. No en todos los casos pero la excusa es hacer valer el inmueble, que lo cuiden y no tener que hacer refacciones o reparaciones con tanta frecuencia. En la mayoría de los casos te devuelven los departamentos o casas en malas condiciones y es empezar de nuevo», coinciden agentes inmobiliarios locales.

También es cierto que en los últimos meses los alquileres superaron subieron más del 30% y se sigue buscando al dueño directo.

«La gente busca un acuerdo con dueño directo para evitar las garantías y depósitos pero eso no hace a la seguridad ni del inquilino ni de quien renta. El que alquila corre el riesgo de no poder sacar a un inquilino moroso y casi siempre se tiene que acudir a un abogado. Del otro lado ocurre lo mismo, si el dueño no respetó el contrato y decide echar a la calle a su inquilino porque quiere vender o lo que fuera, también li hace. Lo legal está difuminado», agregan, explicando de las desventajas que también hay en este sentido.