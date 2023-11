¡Lo hizo otra vez! Gonzalo Granja reconocido a nivel internacional en Europa

El reconocido fotógrafo altagraciense, Gonzalo Granja, es noticia una vez más y esta vez por haber obtenido el primer puesto en un concurso que llevó adelante la Unión Europea, sobre biodiversidad de Argentina.

En diálogo con RESUMEN, el fotógrafo expresó: «Realmente me siento profundamente agradecido y feliz, fue una gran gran sorpresa. Hace 4 años que vengo trabajando en un libro sobre el patrimonio natural de nuestro país, que espero finalmente en el 2024 poder publicar y la verdad que esta noticia se siente como un gran empujón para seguir confiando y transitando este camino».

En concordancia con los objetivos del concurso -que más abajo se detallan- Granja afirmó:«Ojalá la fotografía sea siempre un puente, un medio para incentivar a otros a salir, conocer y de esta forma poder valorar y cuidar más lo que nos rodea…´Nadie cuida lo que no conoce´».

El fin de la actividad es concientizar sobre la importancia de proteger y preservar la biodiversidad y la UE recibió más de 10.500 imágenes de prácticamente todo el país, que reflejan la gran diversidad de paisajes, especies y eco-regiones de la Argentina. Desde jóvenes aficionados hasta fotógrafos profesionales de larga trayectoria, la enorme cantidad de participantes superó ampliamente las expectativas de los organizadores.

La postulación de las imágenes se hizo anónimamente y la selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Elda Harrington, directora de la EAF-Escuela Argentina de Fotografía, Silvia Mangialardi, directora de la FLA-Fundación Luz Austral, además de Gisela González Servat.

A través de las imágenes los autores han logrado reflejar con arte la diversidad biológica al tiempo que rinden homenaje a la naturaleza. Es importante destacar estos eventos, ya que el 25% de la biodiversidad en Argentina se encuentra bajo amenaza de extinción.

La UE en Argentina trabaja en diferentes provincias del país. Lo hace a través de varios proyectos de cooperación que, de alguna manera u otra, persiguen preservar la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, uno de ellos se denomina “Impacto Verde” el cual busca establecer un acuerdo multisectorial en el Gran Chaco Americano para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la neutralidad climática para 2050. Por otro lado, el “Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia” se enfoca en preservar la biodiversidad del Mar Argentino, implementando medidas que mejoren su capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, contribuyendo al bienestar de los ecosistemas y las comunidades humanas.

Volviendo al concurso de fotografía, cuyo primer premio se lo llevó Gonzalo Granja,

1º Premio: Gonzalo Granja, Mensaje del mar, Camarones, Chubut. Recorriendo las costas, una viajera incansable se acerca a saludar.En su canto hay mucho más que palabras, una melodía ancestral que nos recuerda junto a su danza la importancia de cuidar el medio, para que tanto su especie como la nuestra puedan seguir existiendo. Esa tarde salimos a navegar por la costa de Chubut, a la altura de Camarones. íbamos en el bote junto a la gente de Parque Patagonia Azul, profesionales que estudian y protegen la biodiversidad de la zona. En el recorrido pude hacer fotos de varias especies endémicas. Realmente fue una tarde alucinante no solo por todo lo que pude registrar sino por todo lo que pude aprender sobre el tema… Y ya justo cuando estaba atardeciendo y teníamos que volver, alcanzamos a ver un soplido a lo lejos… Inmediatamente volé el drone para ver si realmente era lo que nos imaginábamos que podía ser. Y para la sorpresa de todos, el encuentro, fue de lo más inesperado… No se trataba de una ballena cualquiera, era una Jorobada, una especie, que no se solía ver por la zona y de la que casi no había registro en estas aguas… Poder lograr más que una foto, sino que imagen de por medio, poder aportar al registro y seguimiento de la fauna de esta zona es lo que más feliz me pone de haberlogrado esta captura.