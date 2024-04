Durante la mañana de este jueves, Noe Prat, profesora de Educación Física, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», y en el marco del día mundial de la actividad física, habló de la importancia de hacer ejercicio: «Cuando somos más chicos, no tomamos conciencia de que los años van pasando y nuestro cuerpo empieza a pasar factura y por eso es importante de que hay que ir preparando el cuerpo e ir sosteniendo toda la estructura que tenemos, para cuando empecemos a envejecer. A partir de los 30 años, empezamos a perder masa muscular, por lo que hay que empezar con algo que nos guste y podamos sostenerlo en el tiempo. Todo es parte de un proceso».

«Las cosas mágicas no existen. Antes de hacer una actividad, hay que preparar el cuerpo con una entrada en calor de por lo menos 10 minutos, así que muchas cosas que se ven en redes sociales no existen. Hay estrategias de ejercicios para el que no tiene tiempo, pero eso es mejor que no hacer nada», dijo.

Además, Prat aclaró que «Después de una clase, salís con un cansancio diferente: influye en muchos aspectos de manera positiva. Son muchas cosas buenas las que nos trae hacer actividad física».

«Primero hay que tomar la decisión de cambiar, y si están perdidos, acercarse y pedir ayuda sobre qué pueden hacer. Lo peor que se puede hacer es quedarse quieto y no moverse. Hacer una actividad que nos guste, tomar la decisión de empezar, buscar un horario que se pueda sostener, mínimo 2 veces a la semana para luego ir sumando más días. Además, es importante concentrarse en que estás haciendo ejercicio», finalizó.