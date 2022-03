Lo que dejó la semana política en Alta Gracia y en el Departamento

Se fue la primera semana de marzo y dejo mucha tela política para cortar en la Ciudad de Alta Gracia y en el Departamento Santa María.

DISCURSO DE MARCOS TORRES:

El Intendente de la Ciudad de Alta Gracia inauguró el pasado martes 1 de marzo las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante presentando su balance de gestión y anunciando nuevas obras públicas que se van a desarrollar durante todo este año en diferentes barrios y accesos de la Ciudad. Las obras en Avenida del Libertador; el acceso norte y este; un proyector en el Cine Monumental; la calle Lucio V Rossi y obras en 1 de mayo y Ampliación Sabattini fueron los principales anuncios de Torres.

LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN:

Desde Juntos por el Cambio hubo voces que criticaron el discurso de Marcos Torres: El Concejal Marcelo Jean manifestó que «lo que queremos es que se cumpla la mayoría de lo que se propone, en el 2020, se cumplió sólo con el 4%, mientras que en el 2021, apenas llegó al 17%»; la Tribuna de Cuentas Leticia Luppi, afirmó que «nos quedamos con un sabor a poco: la proyección de obras que ya se habían anunciado y que no se cumplieron pero que se volvieron a mencionar y el modo en el que se anunció la forma de gobernar, desde lo técnico, que me toca ver día a día en el Tribunal de Cuentas, no está muy claro» y la Legisladora Provincial Marisa Carrillo manifestó que el Intendente «debe establecer prioridades». El Legislador Departamental Walter Saieg, no estuvo presente en el acto.

MESA PROVINCIA MUNICIPIOS:

El Ministro de Gobierno Facundo Torres encabezó ayer viernes 4 de marzo la primera reunión del período 2022 de la Mesa Provincia-Municipios con la presencia de más de 200 intendentes de distintos partidos políticos. Los temas principales que se trataron fueron el Censo 2022 y el Fondo Permanente. Por ahora, la cuestión del retorno a la reelección indefinida no será abordada en el ente.

PORTAZOS EN LO DE PABLO ORTIZ:

El Secretario de Servicios Públicos de Alta Gracia Pablo Ortiz sufrió dos bajas en su círculo íntimo: Su mano derecha Ariel Cortez renunció a seguir a su lado mientras que la secretaria personal del ex pre candidato a Intendente, Julieta Balchori, también le dijo adiós a Ortiz.

GUERRA DE LIBERALES:

La interna por quien se queda con el aval de Javier Milei aterrizó en Alta Gracia: Dos partidos se arrogan su representación y se lanzan como alternativa para las elecciones municipales del año próximo. Ayer el Partido Demócrata, de la mano de Rodolfo Eiben y Darío Cuffa, se presentaron en sociedad con una charla en calle Concejal Alonso. El próximo 26 de marzo será el turno de Gustavo «Pupi» Valdez del Partido Libertario junto al ex candidato a Senador Nacional Agustín Spaccesi.

EL ENOJO DE LUPPI (JUAN):

El Intendente de la Ciudad de Bouwer, Juan Luppi, no fue invitado a la firma del convenio para la creación del Ente Metropolitano del Gran Córdoba organizado por Martín Llaryora y realizado en Estación Juárez Celman de la mano de Myrian Prunotto. Consultado por su ausencia y futura incorporación al grupo, Luppi respondió tajante: “Habrá que evaluar para qué sirve, pero nunca recibí nada del Gobierno Provincial, así que prefiero estar al margen”, cerró el Intendente.

UN TRIBUNO QUE NO PARTICIPA, PERO QUE PIDE LUGARES:

El Tribuno de Cuentas Eduardo Molina, electo en 2019 por Alta Gracia Crece, no asistió al acto de apertura de las sesiones ordinarias el pasado martes 1 de marzo. Tampoco compareció en el Comité Radical ante la Orgánica del Partido para dar cuentas de su gestión, aunque Molina no está afiliado a la UCR pero fue en la lista de Morer-Vagni representando al sector del ex edil Germán Rodríguez. Más allá de estas ausencias que se deben a su desinterés por la política local, el Tribuno pide que su hija forme parte de la planta de empleados que trabajan en el órgano de contralor.

EL PJ ALTA GRACIA PRESENTÓ SU LISTA:

El Partido Justicialista de Alta Gracia presentó su lista de autoridades partidarias el feriado lunes 28 de febrero. La fórmula para presidir el Justicialismo en la Ciudad está compuesta por: Marcos Torres Presidente y Cristina Roca Vice. El sector de Walter Saieg no ocupa lugares pero si se la ve formar parte a la Titular del ANSES Mané Chiotti y a la referente del Movimiento Evita, Micaela Rodríguez. Por estas horas, la lista está en plena etapa de impugnaciones previa a la proclamación.

¿HAY RALLY EN LOS AROMOS?:

La Comuna gobernada por la referente del PRO Nelly Morales, salió a aclarar que en Villa Los Aromos solo tendrá lugar «la rampa de lanzamiento y llegada del rally, aclarando que dentro de la localidad no se correrá, ni se invadirá la propiedad privada». Hubo varias manifestaciones en contra de la realización de este evento turístico.

LA MILITANTE CLAMARÁ POR «LLARYORA GOBERNADOR»:

El movimiento político que supo ser una de las espadas del fallecido ex Gobernador José Manuel de la Sota anunció que en los primeros días del mes de abril organizarán un acto político en el que pedirán por la candidatura del Intendente de Córdoba Capital, Martín Llaryora, para las próximas elecciones a Gobernador del año próximo. «La Militante» tiene como representante local al Director de Desarrollo Social Duilio Silva quien ya fue invitado al acto por el Intendente de Canals Edgar Bruno.

DANIELA FERRARI TIENE NUEVA JEFA:

Esta semana, se conoció la renuncia de Rubén Ovelar como Titular del PAMI Córdoba, para volver a la Intendencia de La Cumbre. Suena fuerte la Concejal de Córdoba Capital Olga Riutort para reemplazarlo en el cargo y así la Titular del PAMI local, Daniela Ferrari, estaría bajo las órdenes de la ex mujer de De la Sota.