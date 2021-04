Marcelo Jean, concejal de Alta Gracia Crece, ponderó la “renovación” dentro del partido y aseguró que el proceso de internas y enfrentamientos ya pasó, además de afirmar que el principal objetivo del centenario partido es la unión.

“Lo único que tenemos que hacer es unir el radicalismo. Creo que lo que tenemos que hacer todos es unirnos y acompañarnos, sin sacar a nadie”, aseguró a La 88.9.

“Yo veo una renovación que me parece bárbaro. Ellos me han acompañado cuando era presidente del partido acá en el circuito. En esta disputa del circuito, estuve en la parte departamental. Ahora voy a ser nuevamente congresal de la UCR provincial, y a mí me parece bárbaro, pero no solamente acá a nivel de circuito, sino también la incorporación de un intendente como presidente a nivel provincial en la presidencia del partido. En los lugares del interior, no pasa lo mismo que en la capital. Hay otras peleas. El nivel provincial va a traer una catarata de cosas buenas para abajo. Él reconoce y conoce a nivel interior“, aseguró en relación a Marcos Carasso, quien asumió ayer la presidencia del partido en Córdoba.

BALANCE DE PANDEMIA

“Hoy lo que está pasando, en todo el abanico es terrible. Temprano estuve en el hospital, ya había más de 35 personas en la carpa blanca. Ayer estaba leyendo en la prensa que había más de 150 hisopándose en la zona de Defensa Civil. Yo creo que hay muchos más contagiados de los que se dice también, porque la gente, cuando uno pregunta, la mayoría va con síntomas o la mayoría tiene contacto estrecho directo. Tenemos 3 puntos de hisopado, y no pasaba eso hasta hace un mes atrás. Lo primero es la salud, hay que sacar adelante esto, la única forma que yo lo veo, es con la vacunación. Se está yendo de las manos todo. Algo hay que hacer. El gobierno tiene que apuntar a ver cómo van a dar soluciones”, comentó el edil.