“Los Cedros se va a convertir en una ciudad de miles de habitantes”

El Jefe Comunal de Los Cedros Hugo Suárez le concedió una entrevista #ManoAMano en donde habló acerca de la pandemia en su localidad, la temporada estival y la reelección indefinida de intendentes y jefes comunales que se rigen por la Ley Orgánica Municipal 8102.

¿Cómo se viene desarrollando la pandemia en Los Cedros?

-“El primer año de pandemia fue muy duro para nosotros, tuvimos cuatro muertos lamentablemente. Al tener mucho contacto con los barrios del sur de Córdoba Capital, el virus hizo ingreso a nuestro pueblo más allá de los controles que realizamos. El año pasado con la segunda ola, tres vecinos de nuestra localidad murieron, pero el impacto a grandes rasgos fue muy leve teniendo en cuenta que la vacunación iba en ascenso. En este verano, los altos casos de covid-19 nos encontraron con más del 70% de la población vacunada y solamente un vecino sin ninguna dosis falleció, lo que hizo que todos aquellos que se negaban a darse la vacuna lo hicieran rápidamente. La semana pasada vacunamos a 140 personas con la tercera dosis, estamos muy conformes con el trabajo que venimos realizando”.

¿Cuáles son las expectativas de gobierno para este 2022?

-“Más allá de que durante estos dos años estuvimos muy abocados a la cuestión de la pandemia, recibimos la noticia, que esperábamos desde hace años, de la aprobación de la ampliación de nuestro ejido comunal. Hay algunas empresas desarrollistas que ya operan dentro de nuestra Comuna y el desarrollo urbanístico se viene bastante interesante, por el cual ya hemos elaborado mediante resolución nuestro código de edificación trabajado en conjunto con estas empresas. Este año lo veo con mucho esmero hacia el futuro, esta localidad se va a convertir en una ciudad de miles de habitantes”.

¿Cómo es la relación entre la Comuna y el Gobierno de la Provincia?

“Nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con todos los gobiernos que tuvo la Provincia desde que yo he estado a cargo de Los Cedros. Durante este último tiempo nos pasó como a todos: Con la venida de la pandemia y el cierre de los caminos hemos perdido conectividad con los demás pueblos, pero hemos tenido la suerte de tener a un Ministro que sea vecino del Departamento como lo es Facundo Torres y eso hace que lo tengamos cerca para gestionar cosas para la Comuna”.

¿Cuál es su opinión acerca de la reelección indefinida de intendentes y jefes comunales?

“Como Jefe Comunal y como defensor de la democracia, soy de la opinión de que los pueblos decidan quien es el que los va a gobernar una, dos o diez veces siempre y cuando los vecinos voten democráticamente, como corresponde. No debería por que no ser varias veces reelecto el Intendente si así lo decide la gente de su pueblo. En el ámbito provincial ya es difícil aplicar este criterio teniendo en cuenta que es más grande y los intereses políticos son muchos, pero en las localidades chicas como la nuestra en donde tenemos un padrón de 1200 electores y todos nos conocemos es distinto, si vos haces algo que a los vecinos no les guste, es simple: No te votan, nosotros no entramos junto al vecino al cuarto oscuro. Yo tuve muchas reelecciones y siempre he tenido oposición y la democracia decidió que siempre ganara las elecciones”.

¿Cómo se viene desarrollando la temporada de verano en la Comuna?

“El año pasado hicimos el tradicional brindis de fin de año junto a todos los vecinos y un grupo de cuarteto tocó para todos. En febrero tendremos los corsos que solemos realizar todos los años para la fecha de Carnaval, participando comparsas y murgas. Este año vamos a hacerlos solo un día en donde ocho conjuntos vendrán a cantar y animar la fiesta del pueblo. Al Festival de Humor y Folklore lo vamos a hacer el primer sábado del mes de marzo”.