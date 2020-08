“Los empleados municipales tienen un gremio que no los acompaña, se quedaron solos”

Natalia Contini, Concejal de “Juntos por Anisacate”, pasó una vez más por los estudios de la 88.9 y se refirió, entre otras cosas, a lo que dejó la ultima sesión del Concejo Deliberante en dicha localidad. Remarcando, sobre todo, la NO presencia del gremio de Sitramag en el recinto en un dia que sería clave para tratar las nuevas condiciones de los empleados municipales.

“Tuvimos una sesión solos en el Concejo. No se presentó el gremio que era lo que esperábamos, los representantes de Alta Gracia. En la sesión de hace dos semanas habíamos tenido a los delegados que habían ido solo de oyentes a escuchar lo que presentábamos, la banca oficial en realidad, la modificatoria respecto al estatuto. Tenemos en espera dos proyectos, uno que regula el ingreso por concurso y otro del cupo laboral trans. Lamentablemente cuando llegamos nos encontramos con que el gremio había pedido mas tiempo, una prorroga, porque estaban con un problema personal que es de publico conocimiento lo que esta atravesando el secretario general del gremio”, inició la Concejal opositora, refiriéndose a Gabriel Medina, y cuestionando duramente este faltazo ya que el tema a tratar es fundamental para el futuro de los trabajadores del Municipio de Anisacate.

“Fue un trago amargo, acaso los delegados gremiales no tienen la potestad de decidir que es lo mejor para sus propios compañeros?, ¿dependen si o si de esta persona de Alta Gracia que no los acompaña’. El gremio debía estar porque se va a modificar el estatuto que rige los derechos de los empleados, es fundamental que estén quienes los representan para controlar que no se vean vulnerados sus derechos”, agregó Contini a la vez que acompañó la decisión de la Presidenta del Concejo de posponer dicho tratamiento hasta tanto el gremio se presente.

Sobre la lista de “morosos” que el Municipio pretende hacer pública…

La Concejal de …. no dejó pasar la noticia que generó polémica hace algunas semanas y que tiene que ver con la decisión del Municipio vecino de hacer pública la nomina de vecinos que no pagan sus impuestos. “Esa noticia causó un revuelo grande y mucha gente me escribió al respecto. Yo dije porque se va a poner el nombre de la persona que le debe a la Municipalidad de Anisacate si la Municipalidad no ha articulado y agotado todas las vías de gestión para que la gente pague. Ya nos pintaron a todos la casas de rojo, zona roja como deudores, ahora quieren publicar los nombres. En paralelo a esto tengo conocimiento de que la persona que esta a cargo de todo esto que es Emanuel Cometi ha estado llamando a cada una de las personas para ofrecerle como pagar, pero ami me quedó sonando el comentario de un vecino que me dijo si yo no confío en el administrador porque voy a pagar, si yo no veo que mi plata vuelva“.

“Hoy los vecinos no pagan porque no tienen los recursos pero los que tienen deuda acumulada antes de la pandemia, ¿no pagaban porque no tenían o porque no confían en quien la administra?”, cuminó la funcionaria.