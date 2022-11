Los Honda se instalaron en Falda del Carmen con un nuevo acuerdo

Los responsables de las escuadra Puma Energy Honda Racing y FDC Motorsport, Roberto Valle y Javier Ciabattari, acordaron trabajar en conjunto dentro del TC2000. Los vehículos llegaron a la sede de Falda del Carmen para continuar los planes.

«Para nosotros es el resultado de un gran esfuerzo, de invertir mucho dinero para ser una opción«, destacó Ciabattari. Señaló que le acuerdo sería por uno o dos años y que aún no ha decidido el plan para su propio equipo, el FDC: «No me quiero descapitalizar porque si mañana Honda se va o Roberto decide no continuar yo necesito seguir trabajando en mi profesión igual que los mecánicos del equipo«, contó.

Así se fortalece la base de trabajo del conjunto que representa a Honda en TC2000 y se planifica un año 2023 con cuatro vehículos en pista: «Lo que estoy seguro es que nosotros vamos a hacer solo los cuatro autos del equipo Honda y nada más. Tuvimos dos opciones para definir y ésta fue mejor; no la vamos a desaprovechar. Ahora sigue seguir creciendo, ser protagonistas y ganar campeonatos«.