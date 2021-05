Los jefes comunales de Falda del Carmen y Toledo, positivos a covid19

Liendo, presidente comunal de la localidad de Falda del Carmen, contó a RESUMEN DE LA REGIÓN que “Gracias a Dios estoy bien, por ahora espero seguir así”. En relación a si es el testeo fue por control -por tratarse de una autoridad comunal- o por la aparición de algún síntoma, relató: “Tenía un pequeño dolor de garganta, me hisopé por las dudas y di positivo”.

Justamente en la jornada de ayer se conocía la triste noticia del fallecimiento de Omar Del Bell, ex jefe comunal de la localidad, quien fue velado en Casa Vissani. Liendo se hisopó antes, previendo los posibles contagios y no pudo asistir a despedir a su mentor. Lo despidió tristemente en las redes: “vuela alto querido Omar, gracias por todas las enseñanzas que me diste, siempre en mi corazón”.

Además de Liendo, Víctor Toledo, mandatario de Toledo, también dio positivo a covid19 este miércoles.