“Los mismos que piden alternancia a nivel provincial, no tiene apertura en Alta Gracia”

Martín Barrionuevo pasó por los estudios de la 88.9 para dialogar acerca de la situación interna de la Unión Cívica Radical y en particular por las críticas de los sectores más jóvenes hacia la conducción de Omar Allende.

Enmarcando su planteo y reflexión en la situación de pandemia y crisis que nuestra sociedad está viviendo, Barrionuevo afirmó: “En este contexto aquellos que creemos que hay que generar nuevas formas de hacer política tenemos una grande responsabilidad para adelante porque ha cambiado el esquema y tenemos que tener conciencia de cómo vamos a llevar adelante los procesos de cambio inclusive adentro de nuestro partido político”.

Con respecto a las elecciones de 2019, la derrota de Morer y el apartamiento que sufrió el mismo Barrionuevo como dirigente, aseguró: “Hay que saber dar vuelta la página y comenzar de nuevo. Hay un dicho que dice, “yo no soy vengativo pero tengo memoria”. Tenemos que analizar cuáles fueron los errores de todos, como conjunto, en el que yo me incluyo como militante de un partido político. Hoy, desde Alta Gracia Crece pero fundamentalmente desde la UCR, nadie podrá solo, sino que nos necesitamos todos y creo que no es lo mismo consensuar, unidos, que amontonarnos”.

En ese sentido, y refiriéndose a la mesa chica de Omar Allende, criticó:

“Los que tenían la responsabilidad de las decisiones, de avanzar hacia un proyecto político, les faltó apertura no solamente hacia los jóvenes, porque en el Concejo hay una joven, pero también hacia militantes, afiliados en general que se abocan a la política diaria sin sueldo, ni beneficios y no se sintieron parte de eso”.

Con respecto a las posibles internas y a las nuevas propuestas, aclaró: “El 6 de diciembre es la fecha, si todo sigue así. Nuestro partido a nivel local tiene más de 3 mil afiliados y nosotros estamos gestando y decidiendo y actuando, es un análisis de muchas situaciones con los jóvenes. Sabemos lo que son las internas, conocemos nuestro partido y los jóvenes hoy estamos gestando junto con distintos sectores: Lucas Belbey, del sector de Mario Bonfigli, Mauro García (hijo de Miguel García) también viene de otro sector, Sebastián Díaz, de otro sector más. Queremos formar un equipo y que no se cometan los errores que algunas generaciones, de acuerdo a nuestra visión, han cometido y todavía los estamos pagando, porque hace casi 10 años que ya no gobernamos”.

El referente asegura que ya están organizándose para generar una alternativa que pueda pugnar para el Partido o ser parte del Comité, aunque parecería que no hay voluntad de parte de Omar Allende que sigue manteniendo a distintos sectores en el “freezer”

“En el freezer en política se queda aquel que no hace nada todo el día. Puede que las decisiones hoy del Partido por una situación “pandémica” sea no generar reuniones. La UCR siempre fue abierta, a través de su Casa, para distintas actividades y además a lo sociales. Hoy no veo que la conducción de Partido esté a la altura de las circunstancias, que es cuando más los políticos o los que bregamos por la política y desde la política tenemos que hacer. Es una decisión que la toma hoy el Presidente y hay que respetarla. Por eso, periódicamente se cambian las autoridades y yo creo mucho en la alternancia”.

Martín Barrionuevo es un dirigente muy cercano al Presidente de la UCR a nivel Provincial y ex Intendente de Córdoba, Ramón Mestre, quien hoy también enfrenta tensiones y evalúa una interna con distintos sectores, entre ellos el de Mario Negri, con el que ya se enfrentó en la elecciones provinciales de 2019:

“Ramón (Mestre) tuvo la oportunidad y responsabilidad de arrancar desde muy joven como Senador y luego como Intendente de la segunda ciudad más grande del país. Compararlo con Mario Negri que ocupó muchos roles legislativos y no ejecutivos, no creo que sea oportuno. Para decirlo de otra forma, Ramón “ha bailado con la más fea”, tiene experiencia, fortaleza, tenacidad. Es joven, tiene 48 años, pero con una maduración y trayectoria importante. Los más jóvenes confiamos en el caso que se llegue a gobernar, será quien abra las puertas a las nuevas generaciones”.

En Alta Gracia, la conducción actual está justamente en la vereda de enfrente a Mestre, con las distintas expresiones de los núcleos de Negri, Aguad, Arduh, entre otros y los distintos dirigentes han tenidos en varias ocasiones palabras muy duras hacia el actual Presidente de la UCR Provincial al que, hasta ahora, no apoyarían para un nuevo mandato:

“Mestre ha sido muy expuesto por su rol, y tal vez tenga un desgaste mayor justamente por haber ocupado tantos cargos importante en pocos años, y por eso algunos insisten en un recambio. Pero, volviendo a Alta Gracia: los mismos que piden alternancia a nivel provincial, no tiene apertura en local. No demuestran coherencia. Hay que empezar por casa”.

Finalmente Martín Barrionuevo hizo referencia a la Legisladora Provincial Marisa Carrillo con la que trabaja codo a codo y que fue elegida, justamente, en la lista de Mestre en el mayo del año pasado:

“Marisa está muy comprometida con la pandemia, y quiere aclarar que todos los que estamos en ese barco lo estamos, hablando con comerciantes, merenderos, centros vecinales. La pandemia y la crisis son más importantes hoy que la interna de un Partido. Marisa está trabajando mucho, sobre todo con el Coe y muy activa en actividades legislativas y tratando de presentar proyectos. Tenemos un diálogo constante y ha sido una de las pocas dirigentes que cuando planteamos generar un nuevo espacio, nos ha dado todo nuestro apoyo”