Los pescó intentando abrirle el auto, los siguió y terminó en el hospital

Un nuevo hecho de inseguridad y a plena luz del día, ocurrió este jueves en Alta Gracia.

Según relató el conductor de un Fiat Palio, había dejado estacionado su automóvil sobre calle Mateo Beres – a metros de San Juan Bosco- y se dirigió a realizar unas diligencias a la oficina de Epec. Cuando salía, observó cómo dos sujetos intentaban abrirle el auto, les pegó una voz de alto y éstos huyeron.

El damnificado salió tras ellos y, en la persecución, sufrió una lesión en su tobillo. Los delincuentes lograron huir mientras que el dueño del auto terminó en la guardia del hospital.

«Los ví justo, los corri y se me dobló el tobillo, ya no pude caminar y terminé con una fisura. No alcanzaron a llevarme nada por suerte pero fue a plena luz del día, había un montón de gente, no les importa nada», dijo el hombre a RESUMEN.